Обстрелы Николаевской области. Один человек пострадал, уничтожены склады с зерном, повреждены жилые дома

По его словам, ночью 7 июля с 0.40 по 1.20 противник атаковал Очаков ударными БПЛА Shahed-136. Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено пять вражеских дронов. В результате падения обломков произошло возгорание здания корпуса на территории базы отдыха, его оперативно ликвидировали.

"Вчера, 6 июля, в 9.22, 9.50, 13.29, 16.28, 17.11 и утром 7 июля в 5.55 враг наносил артиллерийские удары по Очакову Очаковской общины. В результате одного из обстрелов повреждены жилые дома, произошло возгорание одноэтажного складского помещения, загорелась сухая трава на открытой территории. Пока известно об одном пострадавшем, получившем легкие ранения", – написал Ким.

Днем 6 июля в 16.00 и 17.11 фиксировались обстрелы акватории Очаковской общины. Обошлось без пострадавших.

Также вчера в 16.31 россияне из артиллерии обстреляли береговую линию Куцурубской общины – без пострадавших.

"Ночью 7 июля в 1.30 и 2.15 произошли обстрелы населенных пунктов Гороховской общины ракетами С-300. В результате чего в одном населенном пункте разрушена сельскохозяйственная база – уничтожены склады, техника и зерно. Предварительно, без пострадавших. В другом населенном пункте на месте попадания в радиусе 200 м повреждены все окна жилых домов и обломками поврежден газопровод. Предварительно, без пострадавших", – отметил глава ОВА.