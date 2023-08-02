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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обучение украинских летчиков на F-16 начнется в этом месяце – Зеленский

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О создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16 на саммите НАТО в июле договорились 11 стран
О создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16 на саммите НАТО в июле договорились 11 стран
Фото: ЕРА

Обучение военных Вооруженных сил Украины на американских истребителях F-16 начнется в августе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 2 августа на встрече с украинскими дипломатами. Запись он опубликовал в Telegram.

Зеленский назвал передачу Силам обороны западных боевых самолетов сложным и и важным заданием представителей Украины на международном фронте.

"В этом месяце начнутся тренировки наших пилотов. Сейчас важно на 100 % работать со странами, у которых есть эти самолеты. Которые смогут нам после обучения их передать. И это мощное, сложное задание: как можно скорее должна произойти поставки и использование F-16 нашими пилотами", – заявил президент.

О том, что администрация США пока не получила от европейских партнеров окончательный план обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и поэтому не может сертифицировать передачу необходимого оборудования, сегодня Об этом сообщил CNN. США должны одобрить передачу тренажеров, учебных пособий и других материалов для обучения пилотов, однако пока администрация не получила окончательного плана обучения, и это значит, что США пока нечего подписывать, сообщили источники канала.

В Пентагоне, в свою очередь, проинформировали, что США еще думают над тем, чтобы отправить американских пилотов для обучения украинцев, но без окончательного плана такое решение не может быть принято. Также пока неизвестно, какие страны отправят самолеты для обучения. Для передачи самолетов уже в пользование Украине потребуется отдельное разрешение США.

Контекст:

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. 

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.

Теги: Владимир Зеленский, истребители, война России против Украины, F-16
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