ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Старт обучения украинских пилотов на F-16 задерживается, США ждут от союзников программы тренировок – CNN

США ждут окончательный план обучения украинцев на американских истребителях
США ждут окончательный план обучения украинцев на американских истребителях
Фото: EPA

Администрация США пока не получила от европейских партнеров окончательный план обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и поэтому не может сертифицировать передачу необходимого оборудования. Об этом сообщает CNN 2 августа.

Как рассказали телеканалу неназванные официальные лица, США должны одобрить передачу тренажеров, учебных пособий и других материалов для обучения пилотов, однако пока администрация не получила окончательного плана обучения, и это значит, что США пока нечего подписывать.

В Пентагоне сообщили, что США еще думают над тем, чтобы отправить американских пилотов для обучения украинцев, но без окончательного плана такое решение не может быть принято.

Также пока неизвестно, какие страны отправят самолеты для обучения. Для передачи самолетов уже в пользование Украине потребуется отдельное разрешение США.

Представитель министерства обороны Дании не ответил прямо, представила ли страна официальный план в США на утверждение. Он предоставил журналистам концепцию обучения на одной странице, в которой говорится, что курс будет направлен на обучение пилотов и наземного персонала в течение шести месяцев и будет проходить в нескольких местах, включая авиабазу Скридструп в Дании.

Представитель министерства обороны Нидерландов заявил, что у них нет обновлений. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее говорила, что обучение должно было начаться в Дании в августе, а затем продолжиться в учебном центре в Румынии. Программа обучения будет предназначена для Украины, а также "для других стран, которые переходят на истребители четвертого поколения", сказала она.

Контекст:

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. 

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, Нидерланды, Дания, авиация, истребители, самолеты, война России против Украины, F-16
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это жиза". Мишина показала свои "некрасивые фото"
"Это жиза". Мишина показала свои "некрасивые фото"
"Новые отношения – они полностью другие". Позитив рассказал об изменах в первом браке, своей нынешней избраннице и их свадьбе
"Новые отношения – они полностью другие". Позитив рассказал об изменах в первом браке, своей нынешней избраннице и их свадьбе
Галина ГРИШИНА
Смешайте с мукой эти шесть ингредиентов, раскатайте и жарьте на сухой сковороде. Рецепт хачапури за 15 минут
Смешайте с мукой эти шесть ингредиентов, раскатайте и жарьте на сухой сковороде. Рецепт хачапури за 15 минут
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена Узелкова рассказала, как сложились его отношения с их сыном и дочерью спустя пять лет после развода
Бывшая жена Узелкова рассказала, как сложились его отношения с их сыном и дочерью спустя пять лет после развода
Галина ГРИШИНА
"Достаточно трехкратной обработки". Сделайте это эффективное опрыскивание томатов от фитофторы
"Достаточно трехкратной обработки". Сделайте это эффективное опрыскивание томатов от фитофторы
"Я расскажу, как было на самом деле". Макаревич высказался о фестивале Вайкуле и судьбе русского языка
"Я расскажу, как было на самом деле". Макаревич высказался о фестивале Вайкуле и судьбе русского языка
Тренд "голые ногти". Четыре фото Тины Кароль с нюдовым маникюром
Тренд "голые ногти". Четыре фото Тины Кароль с нюдовым маникюром
Галина ГРИШИНА
Агилера надела юбку-сумку от немецкого бренда. Фото
Агилера надела юбку-сумку от немецкого бренда. Фото
Полейте растения этим дешевым раствором – и они не будут желтеть. Эксперт рассказала, как без химиии подкормить огурцы и помидоры в августе
Полейте растения этим дешевым раствором – и они не будут желтеть. Эксперт рассказала, как без химиии подкормить огурцы и помидоры в августе
Галина ГРИШИНА
"Люди, которые от него отказались, не поинтересовались, как он". Мирошниченко снялся для украинского глянца вместе с приемным сыном Марселем
"Люди, которые от него отказались, не поинтересовались, как он". Мирошниченко снялся для украинского глянца вместе с приемным сыном Марселем
Галина ГРИШИНА
"Идеальный вечер для семьи Монфис". В сети показали, как Свитолина после победы над белоруской поддержала мужа до и после его поединка
"Идеальный вечер для семьи Монфис". В сети показали, как Свитолина после победы над белоруской поддержала мужа до и после его поединка
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и сорняки сразу же исчезнут с участка. Эксперт рассказала, как без химии бороться с бурьянами на огороде
Добавьте это в воду – и сорняки сразу же исчезнут с участка. Эксперт рассказала, как без химии бороться с бурьянами на огороде
Галина ГРИШИНА
Фролова, которая живет в ОАЭ: Скучаю, но не уверена, что кто-то будет делать что-то, чтобы я вернулась. Каждый день отдаляет от Украины
Фролова, которая живет в ОАЭ: Скучаю, но не уверена, что кто-то будет делать что-то, чтобы я вернулась. Каждый день отдаляет от Украины
Галина ГРИШИНА
Козловский, которого призвали в Нацгвардию, показал новые фото со службы
Козловский, которого призвали в Нацгвардию, показал новые фото со службы
Галина ГРИШИНА
"Требования у меня высокие". Ясинский заявил о создании мужской группы и объявил кастинг артистов
"Требования у меня высокие". Ясинский заявил о создании мужской группы и объявил кастинг артистов
Галина ГРИШИНА
Если капля йода стала синей, не покупайте. Эксперт рассказал, как выбрать в магазине качественную и вкусную колбасу без костей и кожи
Если капля йода стала синей, не покупайте. Эксперт рассказал, как выбрать в магазине качественную и вкусную колбасу без костей и кожи
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео (301642)
2
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео (275001)
3
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (170575)
4
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (98977)
5
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (91191)
6
"Я расскажу, как было на самом деле". Макаревич высказался о фестивале Вайкуле и судьбе русского языка (85460)
7
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни (72757)
8
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила на закрытии фестиваля Вайкуле в Юрмале. Видео (67652)
 
 
 
 