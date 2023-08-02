Старт обучения украинских пилотов на F-16 задерживается, США ждут от союзников программы тренировок – CNN

Как рассказали телеканалу неназванные официальные лица, США должны одобрить передачу тренажеров, учебных пособий и других материалов для обучения пилотов, однако пока администрация не получила окончательного плана обучения, и это значит, что США пока нечего подписывать.

В Пентагоне сообщили, что США еще думают над тем, чтобы отправить американских пилотов для обучения украинцев, но без окончательного плана такое решение не может быть принято.

Также пока неизвестно, какие страны отправят самолеты для обучения. Для передачи самолетов уже в пользование Украине потребуется отдельное разрешение США.

Представитель министерства обороны Дании не ответил прямо, представила ли страна официальный план в США на утверждение. Он предоставил журналистам концепцию обучения на одной странице, в которой говорится, что курс будет направлен на обучение пилотов и наземного персонала в течение шести месяцев и будет проходить в нескольких местах, включая авиабазу Скридструп в Дании.

Представитель министерства обороны Нидерландов заявил, что у них нет обновлений. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее говорила, что обучение должно было начаться в Дании в августе, а затем продолжиться в учебном центре в Румынии. Программа обучения будет предназначена для Украины, а также "для других стран, которые переходят на истребители четвертого поколения", сказала она.