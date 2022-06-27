Одну из захваченных РФ буровых вышек в Черном море снова обстреляли – российские СМИ

Первым о предполагаемой атаке написал Telegram-канал Baza.

"Снаряд угодил в вертолетную площадку, оставив дыру диаметром почти 5 м. Пострадавших в результате обстрела нет", – говорится в сообщении.

Информацию об обстреле подтвердили госагентству ТАСС "экстренные службы Крыма". Там заявили, что обстрел произошел "со стороны Вооруженных сил Украины".

В оперативном командовании ВСУ "Юг" 26 июня сообщили, что в районе Одесского газоконденсатного месторождения в Черном море зафиксирована активность поисково-спасательных судов российских оккупантов. В командовании отметили, что происходит, вероятно, эвакуация персонала "в результате чрезвычайной ситуации на одной из платформ".