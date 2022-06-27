Одну из захваченных РФ буровых вышек в Черном море снова обстреляли – российские СМИ

Первым о предполагаемой атаке написал Telegram-канал Baza.
"Снаряд угодил в вертолетную площадку, оставив дыру диаметром почти 5 м. Пострадавших в результате обстрела нет", – говорится в сообщении.
Информацию об обстреле подтвердили госагентству ТАСС "экстренные службы Крыма". Там заявили, что обстрел произошел "со стороны Вооруженных сил Украины".
В оперативном командовании ВСУ "Юг" 26 июня сообщили, что в районе Одесского газоконденсатного месторождения в Черном море зафиксирована активность поисково-спасательных судов российских оккупантов. В командовании отметили, что происходит, вероятно, эвакуация персонала "в результате чрезвычайной ситуации на одной из платформ".
Президент Владимир Зеленский в обращении 19 июня предупредил, что Украина будет отвечать на российские обстрелы украинской топливной инфраструктуры.
20 июня оккупационные власти Крыма заявили, что ВСУ ударили по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Черном море, которые Россия захватила во время аннексии Крыма в 2014 году. По данным главреда BlackSeaNews Андрея Клименко, ракетами с украинского побережья был нанесен удар не менее чем по трем объектам в Черном море.
В Крыму заявляли, что с платформ были эвакуированы 94 человека, трое ранены, семь – пропали без вести. Специалист по OSINT Хай Саттон сообщал, что обнаружил признаки возгорания в районе буровых платформ в Черном море на карте NASA.
Официально об атаках на вышки в Украине не заявляли. Министр обороны Алексей Резников говорил, что на вышках "кто-то неудачно курил". На вопрос, может ли он подтвердить информацию про их обстрел, министр отвечал: "А зачем? Все видят. Мир, космос... Зашли, посмотрели – они горят. Ну горят же? Поражены? Поражены. Что ж тут подтверждать? Все понятно".
По словам военных экспертов, с 2018 года охрана вышек, укрепленных российским спецназом, была передана Черноморскому флоту России с круглосуточной ротацией боевых кораблей, сообщали "Крым.Реалии". На них также были установлены РЛС, позволяющие контролировать надводное и воздушное пространство.