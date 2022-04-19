ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Офицер 95-й бригады: Украинские военные дерутся за каждый метр. Превосходство в живой силе и технике дает о себе знать. Но мы уничтожаем противника

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Кочевенко: Мы уничтожаем противника и много его техники
Кочевенко: Мы уничтожаем противника и много его техники
Фото: Yurii Kochevenko / Facebook

Анонсированное россиянами наступление на Донбассе началось с массированных артиллерийских обстрелов, рассказал в интервью изданию "ГОРДОН" эксперт по коммуникациям, офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.

"Анонсированное россиянами наступление на Донбассе началось с массированных артиллерийских обстрелов. Российские войска стреляют из всего самого тяжелого, что у них только есть. Используются "Грады", "Ураганы", "Смерчи", "Точки-У", крылатые ракеты. Возросла интенсивность авиаударов. Несмотря на то что наша ПВО их немного осадила, они опять полезли", – сообщил Кочевенко.

По его словам, в целом ситуация достаточно тяжелая.

"Но я все равно думаю, что у нас хорошие шансы. Мы деремся за каждый метр. Превосходство в живой силе и технике дает о себе знать. Но мы уничтожаем противника и много его техники. Они же гонят и гонят новую. Все это сопровождается непрекращающимися артобстрелами. Мы активно огрызаемся. Работают наши артиллерия и авиация", – подчеркнул собеседник.

Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше. Полный текст интервью

Контекст:

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале новой острой фазы войны. "Уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", подчеркнул глава государства.

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, ПВО, артиллерия, ВСУ, российская агрессия, наступление, интервью, Юрий Кочевенко
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