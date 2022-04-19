Офицер 95-й бригады: Украинские военные дерутся за каждый метр. Превосходство в живой силе и технике дает о себе знать. Но мы уничтожаем противника

Кочевенко: Мы уничтожаем противника и много его техники Фото: Yurii Kochevenko / Facebook

"Анонсированное россиянами наступление на Донбассе началось с массированных артиллерийских обстрелов. Российские войска стреляют из всего самого тяжелого, что у них только есть. Используются "Грады", "Ураганы", "Смерчи", "Точки-У", крылатые ракеты. Возросла интенсивность авиаударов. Несмотря на то что наша ПВО их немного осадила, они опять полезли", – сообщил Кочевенко.

По его словам, в целом ситуация достаточно тяжелая.

"Но я все равно думаю, что у нас хорошие шансы. Мы деремся за каждый метр. Превосходство в живой силе и технике дает о себе знать. Но мы уничтожаем противника и много его техники. Они же гонят и гонят новую. Все это сопровождается непрекращающимися артобстрелами. Мы активно огрызаемся. Работают наши артиллерия и авиация", – подчеркнул собеседник.

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