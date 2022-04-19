Оккупанты выполнили не менее 49 самолетовылетов для нанесения ударов по Украине – Минобороны

Об этом 19 апреля на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukraine Media, сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"С целью поражения объектов на территории нашего государства противник выполнил по меньшей мере 49 самолетовылетов силами оперативно-тактической и дальней авиации Воздушно-космических сил вооруженных сил России", – сказал Мотузяник.

В Минобороны Украины "наблюдают активизацию наступательных действий российской армии по всей линии столкновения на востоке Украины", отметил он.

18 апреля Мотузяник говорил, что оккупанты увеличили интенсивность авиаударов по территории Украины – количество самолетовылетов оперативно-тактической авиации российских самолетов "увеличилось более чем в полтора раза".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов с начала войны против Украины (24 февраля) составили 169 самолетов и 150 вертолетов.

18 апреля российские оккупационные войска нанесли ряд ракетных ударов по территории Украины. В частности, утром военные РФ обстреляли Львов – три ракеты попали в объект военной инфраструктуры, а еще одна – в шиномонтаж. По предварительной информации, они были выпущены из Каспийского региона.

В тот же день оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область) и территории Днепропетровской области.