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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Огневая и психологическая поддержка". Сырский показал работу украинской авиации на востоке

Враг не смог осуществить свои планы уничтожить украинскую авиацию, отметил военачальник
Враг не смог осуществить свои планы уничтожить украинскую авиацию, отметил военачальник
Скриншот: СИРСЬКИЙ / Telegram

Несмотря на попытки россиян уничтожить украинскую авиацию, пилоты ВСУ своей работой в небе помогают сухопутным подразделениям удерживать фронт на востоке. Об этом заявил в Telegram командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

"В первые дни широкомасштабного вторжения враг рассчитывал уничтожить нашу армейскую авиацию. Однако даже через год украинские вертолеты продолжают поражать оккупантов везде, где это нужно", – отметил Сырский.

Он подчеркнул, что боевая авиация, несмотря на мощное противодействие вражеской ПВО, "непрерывно и надежно наносит противнику значительные потери".

Генерал-полковник опубликовал видео боевой работы подразделений 16-й и 18-й бригад армейской авиации по войскам оккупантов на восточном направлении.

"Поддерживая подразделения сил обороны востока, наши летчики демонстрируют мужество и высокое мастерство при выполнении боевых задач. Удары с неба  это существенная огневая и морально-психологическая поддержка подразделений, которые героически держат фронт", – заявил Сырский.

Контекст:

Генштаб ВСУ ежедневно сообщает о целях, которые поразила украинская боевая авиация.

С начала полномасштабной войны Украина также призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа. Выступая перед британским парламентом 8 февраля 2023 года, президент Владимир Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

Теги: авиация, вертолет, война России против Украины, война на Донбассе, Александр Сырский
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