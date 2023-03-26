"Огневая и психологическая поддержка". Сырский показал работу украинской авиации на востоке

"В первые дни широкомасштабного вторжения враг рассчитывал уничтожить нашу армейскую авиацию. Однако даже через год украинские вертолеты продолжают поражать оккупантов везде, где это нужно", – отметил Сырский.

Он подчеркнул, что боевая авиация, несмотря на мощное противодействие вражеской ПВО, "непрерывно и надежно наносит противнику значительные потери".

Генерал-полковник опубликовал видео боевой работы подразделений 16-й и 18-й бригад армейской авиации по войскам оккупантов на восточном направлении.

"Поддерживая подразделения сил обороны востока, наши летчики демонстрируют мужество и высокое мастерство при выполнении боевых задач. Удары с неба – это существенная огневая и морально-психологическая поддержка подразделений, которые героически держат фронт", – заявил Сырский.