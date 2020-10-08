"Оказался более кровожадным". Казанский заявил, что в ОРДЛО идет кампания по демонизации Зеленского

У боевиков "ЛДНР" сложилось негативное отношение к любому украинскому лидеру, еще до перемирия звучали утверждения, что при президенте Владимире Зеленском "Украина ведет еще более кровавые обстрелы", чем во время президентства его предшественника Петра Порошенко, рассказал представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Денис Казанский.

Казанский: Они в принципе Украину ненавидят, поэтому здесь фамилия неважна. Если кто-то с украинской стороны – для них это маркер врага Фото: Денис Казанский / Facebook

В не подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей идет кампания по демонизации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Денис Казанский рассказал "24 каналу" в интервью, опубликованном 7 октября.

По словам Казанского, боевиков "ЛДНР" негативное отношение к любому украинскому лидеру, "который не уступает".

"Это проецируется на Зеленского. Еще когда не было перемирия, я постоянно встречал утверждение, что "Украина ведет еще более кровавые обстрелы, чем при карателе Порошенко", "Зеленский оказался более кровожадным". Когда никто не реагировал на них, в ОРДЛО начали кампанию по демонизации Зеленского. Во всех преступлениях упоминали президента. Они в принципе Украину ненавидят, поэтому здесь фамилия неважна. Если кто-то с украинской стороны – для них это маркер врага", – отметил он.