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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты более 60 раз обстреляли Херсонскую область, погибли два и ранены три мирных жителя – ОВА

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Захватчики выпустили по населенным пунктам региона 356 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации
Захватчики выпустили по населенным пунктам региона 356 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации
Фото: ЕРА

Российские оккупанты за прошедшие сутки 61 раз обстреляли территорию Херсонской области. Об этом 28 апреля в Telegram сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Захватчики выпустили по населенным пунктам 356 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации.

Херсон враг обстрелял шесть раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", – подчеркнул Прокудин.

В результате обстрелов два человека погибли, трое получили ранения.

"С деоккупированной территории области эвакуированы 94 человека", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, обстрелы, российские оккупанты, Александр Прокудин
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