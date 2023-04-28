Оккупанты более 60 раз обстреляли Херсонскую область, погибли два и ранены три мирных жителя – ОВА

Захватчики выпустили по населенным пунктам 356 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации.

Херсон враг обстрелял шесть раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", – подчеркнул Прокудин.

В результате обстрелов два человека погибли, трое получили ранения.

"С деоккупированной территории области эвакуированы 94 человека", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.