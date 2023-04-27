Российские войска обстреляли село в Херсонской области, погибла 60-летняя женщина, ее 73-летний муж получил тяжелые травмы – ОВА

Об этом в Telegram проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

"Враг ударил по жилому дому в селе в момент, когда во дворе находились мирные люди. От полученных ранений на месте погибла 60-летняя женщина. Ее 73-летний муж получил тяжелые травмы. С ранениями лица, туловища и конечностей его госпитализировали. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавшего", – написал руководитель ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.