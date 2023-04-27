Россияне 65 раз обстреляли Херсонскую область, погиб один и ранены трое мирных жителей – ОВА

Захватчики выпустили по населенным пунктам региона 386 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации.

Херсон враг обстрелял 10 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию электрической подстанции Бериславского района; административные здания населенного пункта Станиславской сельской общины", – написал Прокудин.

По его данным, в результате обстрелов погиб один человек, еще трое мирных жителей получили ранения.

"С деоккупированной территории области эвакуированы 88 человек", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.