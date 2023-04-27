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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне 65 раз обстреляли Херсонскую область, погиб один и ранены трое мирных жителей – ОВА

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Херсон враг обстрелял 10 раз
Херсон враг обстрелял 10 раз
Фото: ЕРА

Российские оккупанты за минувшие сутки 65 раз обстреляли Херсонскую область. Об этом 27 апреля в Telegram сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Захватчики выпустили по населенным пунктам региона 386 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации.

Херсон враг обстрелял 10 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию электрической подстанции Бериславского района; административные здания населенного пункта Станиславской сельской общины", – написал Прокудин. 

По его данным, в результате обстрелов погиб один человек, еще трое мирных жителей получили ранения.

"С деоккупированной территории области эвакуированы 88 человек", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, ВСУ, обстрелы, российские оккупанты, Александр Прокудин
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