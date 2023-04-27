Оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона, погиб мужчина – ОВА

"Из-за вражеской атаки повреждены несколько квартир херсонцев. К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил 42-летний мужчина", – говорится в сообщении.

Также войска РФ обстреляли Кизомыс Белозерской общины.

"На село сбросили пять управляемых авиабомб. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – сообщил глава ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.