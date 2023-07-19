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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оккупанты бросают свою технику на расстрел нашей артиллерии". Сырский опубликовал видео из-под Бахмута

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Сырский: Хорошая работа
Сырский: Хорошая работа
Фото: СИРСЬКИЙ / Telegram

Российские оккупанты на бахмутском направлении вынуждены бросать свою тяжелую технику. Об этом 19 июля в Telegram заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Он опубликовал видео работы бойцов 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

"Оккупанты под Бахмутом бросают свою технику на расстрел нашей артиллерии. Был поражен танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина приехала его вытаскивать, но по ней тоже попали. Танк сгорел. Хорошая работа", – отметил Сырский.

Сырский заявлял 10 июля, что украинские военные взяли Бахмут под огневой контроль. Силы обороны сделали невозможным выход оккупантов из города, добавили в Минобороны Украины.

17 июля в оборонном ведомстве проинформировали, что украинские защитники заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Бахмут оккупанты пытались захватить с лета 2022 года и в 2023-м уже заявляли о взятии города под свой контроль. В Минобороны Украины это отрицали, подчеркивая, что район "самолета" под контролем ВСУ.

5 июня 2023 года в оборонном ведомстве Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По состоянию на утро 17 июля силы обороны в ходе контрнаступления освободили 210 км² территории, сообщили в Минобороны.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Александр Сырский, российские оккупанты, силы обороны Украины
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