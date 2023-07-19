"Оккупанты бросают свою технику на расстрел нашей артиллерии". Сырский опубликовал видео из-под Бахмута

Он опубликовал видео работы бойцов 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

"Оккупанты под Бахмутом бросают свою технику на расстрел нашей артиллерии. Был поражен танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина приехала его вытаскивать, но по ней тоже попали. Танк сгорел. Хорошая работа", – отметил Сырский.

Сырский заявлял 10 июля, что украинские военные взяли Бахмут под огневой контроль. Силы обороны сделали невозможным выход оккупантов из города, добавили в Минобороны Украины.

17 июля в оборонном ведомстве проинформировали, что украинские защитники заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута.