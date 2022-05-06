Оккупанты держат в психиатрической больнице в Ростовской области 1 тыс. убитых и раненых – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, в психиатрической больнице населенного пункта Малотокмацкий Ростовской области, которая частично передана в пользование вооруженным силам Российской Федерации, находится до 800 раненых и до 200 тел погибших военнослужащих противника", – сказано в сообщении.
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что "противник продолжает нести существенные потери в личном составе и технике".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала масштабного вторжения России в Украину Вооруженные силы Украины, по данным Генштаба, ликвидировали около 24,9 тыс. оккупантов, тысячи единиц бронетехники (в том числе танков), сотни артиллерийских систем и БПЛА, десятки самолетов и вертолетов, а также другую военную и боевую технику, включительно с кораблями.