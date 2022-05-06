Оккупанты держат в психиатрической больнице в Ростовской области 1 тыс. убитых и раненых – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, в психиатрической больнице населенного пункта Малотокмацкий Ростовской области, которая частично передана в пользование вооруженным силам Российской Федерации, находится до 800 раненых и до 200 тел погибших военнослужащих противника", – сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что "противник продолжает нести существенные потери в личном составе и технике".

Война России против Украины. Главное (обновляется)