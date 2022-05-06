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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты держат в психиатрической больнице в Ростовской области 1 тыс. убитых и раненых – Генштаб ВСУ

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Счет погибших оккупантов идет на десятки тысяч
Счет погибших оккупантов идет на десятки тысяч
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты, воюющие против Украины, используют психиатрическую больницу в РФ для лечения раненых и хранения тел погибших. Об этом 6 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, в психиатрической больнице населенного пункта Малотокмацкий Ростовской области, которая частично передана в пользование вооруженным силам Российской Федерации, находится до 800 раненых и до 200 тел погибших военнослужащих противника", – сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что "противник продолжает нести существенные потери в личном составе и технике".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/310792804567138

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала масштабного вторжения России в Украину Вооруженные силы Украины, по данным Генштаба, ликвидировали около 24,9 тыс. оккупантов, тысячи единиц бронетехники (в том числе танков), сотни артиллерийских систем и БПЛА, десятки самолетов и вертолетов, а также другую военную и боевую технику, включительно с кораблями.

Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, раненые, больница, Ростовская область, вторжение, лечение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, психиатрия, погибшие, российские оккупанты
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