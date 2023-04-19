Оккупанты дважды обстреляли Очаковскую общину – Ким

"Вчера, 18 апреля, в 13.50 и 22.41 враг наносил минометные и артиллерийские удары по акватории и побережью Очаковской общины. Пострадавших нет", – написал Ким.
По данным главы ОВА, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли "относительно спокойно".
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.