Оккупанты на Донбассе отрабатывают стрельбы из артиллерии калибра 152 мм и систем "Град" – украинская разведка

"Под руководством инструкторов – кадровых военнослужащих ВС РФ – продолжаются сборы с корректировщиками огня артиллерийских подразделений с выполнением упражнений стрельб из 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" и 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Град", – говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, командование российских оккупационных войск наращивает мероприятия боевой подготовки в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов на полигонах в ОРДЛО, в том числе и в ночное время.
"Оккупанты проводят стрельбы из стрелкового оружия, артиллерии, вооружения танков и боевых машин как днем, так и ночью. Особое внимание уделяется слаженности действий мотострелковых отделений, танковых экипажей, артиллерийских и минометных расчетов", – отметили в Минобороны.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.
Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.
22 декабря 2021 года трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня.