Оккупанты на Донбассе отрабатывают стрельбы из артиллерии калибра 152 мм и систем "Град" – украинская разведка

"Под руководством инструкторов – кадровых военнослужащих ВС РФ – продолжаются сборы с корректировщиками огня артиллерийских подразделений с выполнением упражнений стрельб из 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" и 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Град", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, командование российских оккупационных войск наращивает мероприятия боевой подготовки в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов на полигонах в ОРДЛО, в том числе и в ночное время.

"Оккупанты проводят стрельбы из стрелкового оружия, артиллерии, вооружения танков и боевых машин как днем, так и ночью. Особое внимание уделяется слаженности действий мотострелковых отделений, танковых экипажей, артиллерийских и минометных расчетов", – отметили в Минобороны.