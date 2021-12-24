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Оккупанты на Донбассе отрабатывают стрельбы из артиллерии калибра 152 мм и систем "Град" – украинская разведка

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По данным украинской разведки, командование российских оккупационных войск наращивает мероприятия боевой подготовки в ОРДЛО
По данным украинской разведки, командование российских оккупационных войск наращивает мероприятия боевой подготовки в ОРДЛО
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты на Донбассе отрабатывают стрельбы из крупнокалиберной артиллерии и систем залпового огня "Град". Об этом 24 декабря в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Под руководством инструкторов – кадровых военнослужащих ВС РФ – продолжаются сборы с корректировщиками огня артиллерийских подразделений с выполнением упражнений стрельб из 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" и 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Град", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, командование российских оккупационных войск наращивает мероприятия боевой подготовки в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов на полигонах в ОРДЛО, в том числе и в ночное время.

"Оккупанты проводят стрельбы из стрелкового оружия, артиллерии, вооружения танков и боевых машин как днем, так и ночью. Особое внимание уделяется слаженности действий мотострелковых отделений, танковых экипажей, артиллерийских и минометных расчетов", – отметили в Минобороны.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/2279316465543396

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

22 декабря 2021 года трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

Теги: Россия, Украина, оккупация, разведка, Минобороны, война на Донбассе, ОРДЛО, войска
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