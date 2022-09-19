ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью нанесли авиаудар по Торецку, погиб один человек. Утром россияне массированно обстреляли Авдеевку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Торецке в результате обстрела повреждена школа
В Торецке в результате обстрела повреждена школа
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Об этом 19 сентября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, около 2.00 был нанесен авиаудар по Торецку. Захватчики попали в частный сектор, в результате чего погиб один человек, повреждены жилые дома. Помимо этого, накануне днем оккупанты обстреляли город из артиллерии – повреждена школа. Также минувшей ночью россияне разрушили школу в Нью-Йорке.

"Ракетный удар россияне нанесли по Краматорску – повредили здание экономического колледжа. По предварительной информации, использовали ЗРК С-300. Без пострадавших", – отметил Кириленко.

Под утро оккупанты массированно из артиллерии обстреляли Авдеевку. В результате пострадала центральная часть города. Информация о жертвах не поступала.

"Каждый день россияне бьют по гражданским объектам, пытаясь нанести как можно больший вред. Оставаться в области – означает подвергать себя неоправданному риску. Эвакуируйтесь вовремя!" – призвал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Нью-Йорк, Вооруженные силы Украины, Краматорск, Авдеевка, артиллерия, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Павел Кириленко, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Восемь внуков Елизаветы II отстояли почетный караул у ее гроба в Вестминстерском замке. Фото
Восемь внуков Елизаветы II отстояли почетный караул у ее гроба в Вестминстерском замке. Фото
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем
Фронтмен Imagine Dragons во второй раз расстался с женой
Фронтмен Imagine Dragons во второй раз расстался с женой
  Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео
  Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео
Экс-губернатора Калифорнии Шварценеггера наградили премией "Чемпион демократии"
Экс-губернатора Калифорнии Шварценеггера наградили премией "Чемпион демократии"
  Король Чарльз III вместе с сыном пообщались с людьми из многокилометровой очереди, которые пришли проститься с Елизаветой II. Видео
  Король Чарльз III вместе с сыном пообщались с людьми из многокилометровой очереди, которые пришли проститься с Елизаветой II. Видео
"Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины". Ефросинина посоветовала Собчак брать пример с Пугачевой
"Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины". Ефросинина посоветовала Собчак брать пример с Пугачевой
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и впервые осудила нападение РФ на Украину
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и впервые осудила нападение РФ на Украину
"Неожиданный подарок от внуков". 56-летний Резников показал патриотичное тату на руке
"Неожиданный подарок от внуков". 56-летний Резников показал патриотичное тату на руке
  Певица Kola презентовала клип на песню "Біля серця". Видео
  Певица Kola презентовала клип на песню "Біля серця". Видео
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они – "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки
Галкин о признании его в РФ "иноагентом": Торговлей совестью не занимаюсь. Как шутил над политиками, так и буду шутить
Галкин о признании его в РФ "иноагентом": Торговлей совестью не занимаюсь. Как шутил над политиками, так и буду шутить
"Россияне пришли, чтобы убивать". Жительница села в Киевской области рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Россияне пришли, чтобы убивать". Жительница села в Киевской области рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках
"Похудел, сейчас как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (250637)
2
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров (227684)
3
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами (157143)
4
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь (127152)
5
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (72043)
6
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и впервые осудила нападение РФ на Украину (45258)
7
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом (33949)
8
Наталья Кличко показала, как отдыхает на острове Ява. Фото (16565)
 
 
 
 