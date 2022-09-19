Оккупанты ночью нанесли авиаудар по Торецку, погиб один человек. Утром россияне массированно обстреляли Авдеевку

По его словам, около 2.00 был нанесен авиаудар по Торецку. Захватчики попали в частный сектор, в результате чего погиб один человек, повреждены жилые дома. Помимо этого, накануне днем оккупанты обстреляли город из артиллерии – повреждена школа. Также минувшей ночью россияне разрушили школу в Нью-Йорке.

"Ракетный удар россияне нанесли по Краматорску – повредили здание экономического колледжа. По предварительной информации, использовали ЗРК С-300. Без пострадавших", – отметил Кириленко.

Под утро оккупанты массированно из артиллерии обстреляли Авдеевку. В результате пострадала центральная часть города. Информация о жертвах не поступала.

"Каждый день россияне бьют по гражданским объектам, пытаясь нанести как можно больший вред. Оставаться в области – означает подвергать себя неоправданному риску. Эвакуируйтесь вовремя!" – призвал глава ОВА.

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