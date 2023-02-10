Оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Донецкой области, ранены шесть человек, разрушены жилые дома – ОВА

"Ночью Донецкая область подверглась многочисленным ракетным атакам: в Славянске повреждены предприятие и многоэтажка, в Новогродовке ранены два человека и разрушен дом, в Константиновке повреждены промышленные помещения и теплотрасса, в Курахово повреждены здания предприятия", – написал Кириленко.

На волновахском направлении под постоянным огнем противника находится Угледар, в результате обстрелов поврежден дом в Богоявленке.

На донецком направлении поврежден трехэтажный дом в Красногоровке, под обстрелами врага Марьинка. Ночью и сегодня утром зафиксированы обстрелы Авдеевки из "Градов", там обошлось без жертв.

"На горловском направлении в Бахмуте ранены три человека, повреждены три дома. В Предтечино Константиновской общины один раненый. В Северном Торецкой общины повреждены хозяйственные постройки и админздание. В Соледарской общине повреждена пятиэтажка в Парасковеевке, разрушены три частных дома в Васюковке", – отметил глава ОВА.

На лисичанском направлении зафиксированы обстрелы Торского и Заречного Лиманской общины и Северска.