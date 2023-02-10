Оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Донецкой области, ранены шесть человек, разрушены жилые дома – ОВА

"Ночью Донецкая область подверглась многочисленным ракетным атакам: в Славянске повреждены предприятие и многоэтажка, в Новогродовке ранены два человека и разрушен дом, в Константиновке повреждены промышленные помещения и теплотрасса, в Курахово повреждены здания предприятия", – написал Кириленко.
На волновахском направлении под постоянным огнем противника находится Угледар, в результате обстрелов поврежден дом в Богоявленке.
На донецком направлении поврежден трехэтажный дом в Красногоровке, под обстрелами врага Марьинка. Ночью и сегодня утром зафиксированы обстрелы Авдеевки из "Градов", там обошлось без жертв.
"На горловском направлении в Бахмуте ранены три человека, повреждены три дома. В Предтечино Константиновской общины один раненый. В Северном Торецкой общины повреждены хозяйственные постройки и админздание. В Соледарской общине повреждена пятиэтажка в Парасковеевке, разрушены три частных дома в Васюковке", – отметил глава ОВА.
На лисичанском направлении зафиксированы обстрелы Торского и Заречного Лиманской общины и Северска.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.