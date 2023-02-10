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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Донецкой области, ранены шесть человек, разрушены жилые дома – ОВА

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Российские войска регулярно обстреливают Донецкую область
Российские войска регулярно обстреливают Донецкую область
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью нанесли ракетные удары по ряду населенных пунктов Донецкой области. Об этом 10 февраля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Ночью Донецкая область подверглась многочисленным ракетным атакам: в Славянске повреждены предприятие и многоэтажка, в Новогродовке ранены два человека и разрушен дом, в Константиновке повреждены промышленные помещения и теплотрасса, в Курахово повреждены здания предприятия", – написал Кириленко.

На волновахском направлении под постоянным огнем противника находится Угледар, в результате обстрелов поврежден дом в Богоявленке.

На донецком направлении поврежден трехэтажный дом в Красногоровке, под обстрелами врага Марьинка. Ночью и сегодня утром зафиксированы обстрелы Авдеевки из "Градов", там обошлось без жертв.

"На горловском направлении в Бахмуте ранены три человека, повреждены три дома. В Предтечино Константиновской общины один раненый. В Северном Торецкой общины повреждены хозяйственные постройки и админздание. В Соледарской общине повреждена пятиэтажка в Парасковеевке, разрушены три частных дома в Васюковке", – отметил глава ОВА.

На лисичанском направлении зафиксированы обстрелы Торского и Заречного Лиманской общины и Северска.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, раненые, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко, российские оккупанты
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