Оккупанты ночью обстреляли село в Запорожской области, разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры – ОВА

По данным ОВА, в результате атаки российских захватчиков мирные жители не пострадали Фото: Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

"Огонь из РСЗО принес новые разрушения жилым домам, гражданской инфраструктуре и имуществу жителей села. Повреждены автомобили и сельскохозяйственная техника", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, в результате атаки российских захватчиков мирные жители не пострадали.

"Коварный враг не соблюдает никаких правил ведения войны!" – отметили в ОВА.