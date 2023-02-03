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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли село в Запорожской области, разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры – ОВА

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По данным ОВА, в результате атаки российских захватчиков мирные жители не пострадали
По данным ОВА, в результате атаки российских захватчиков мирные жители не пострадали
Фото: Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

Российские оккупанты ночью обстреляли село Таврийское Запорожской области. Об этом 3 февраля в Telegram сообщила областная военная администрация.

"Огонь из РСЗО принес новые разрушения жилым домам, гражданской инфраструктуре и имуществу жителей села. Повреждены автомобили и сельскохозяйственная техника", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, в результате атаки российских захватчиков мирные жители не пострадали.

"Коварный враг не соблюдает никаких правил ведения войны!" – отметили в ОВА.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Запорожская область, РСЗО, обстрелы, инфраструктура, российские оккупанты
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