Оккупанты ночью обстреляли село в Запорожской области, разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры – ОВА

"Огонь из РСЗО принес новые разрушения жилым домам, гражданской инфраструктуре и имуществу жителей села. Повреждены автомобили и сельскохозяйственная техника", – говорится в сообщении.
По данным ОВА, в результате атаки российских захватчиков мирные жители не пострадали.
"Коварный враг не соблюдает никаких правил ведения войны!" – отметили в ОВА.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.