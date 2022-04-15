Оккупанты обстреляли Александровку Харьковской области, двое детей и женщина получили ранения – Офис генпрокурора

В результате обстрелов были повреждены жилые дома и система газового отопления Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

"14 апреля около 12.00 военные ВС РФ обстреляли село Александровка Богодуховского района. В результате обстрела российских оккупантов ранены женщина и двое детей в возрасте девяти и 11 лет", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что в результате обстрелов были повреждены жилые дома и система газового отопления.

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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