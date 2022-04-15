ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Александровку Харьковской области, двое детей и женщина получили ранения – Офис генпрокурора

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате обстрелов были повреждены жилые дома и система газового отопления
В результате обстрелов были повреждены жилые дома и система газового отопления
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Российские оккупанты обстреляли село Александровка Харьковской области, в результате чего женщина и двое детей получили ранения. Об этом 14 апреля сообщил в Facebook Офис генпрокурора.

"14 апреля около 12.00 военные ВС РФ обстреляли село Александровка Богодуховского района. В результате обстрела российских оккупантов ранены женщина и двое детей в возрасте девяти и 11 лет", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что в результате обстрелов были повреждены жилые дома и система газового отопления.

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/350399723789534

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 апреля Минобороны Украины заявило, что оккупанты попытаются оцепить Харьков, чтобы его захватить.

Оккупанты концентрируют силы на восточном направлении от Харькова, сообщали в Харьковской областной военной администрации 7 апреля. "Мы знаем обо всех маневрах и скоплении сил на изюмском, купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные силы всегда готовы к обороне и держат позиции", – заявлял Синегубов.

О том, что российские войска намерены продвигаться в направлении Харькова после восстановления сил и перегруппировки, сообщил в интервью CNN 8 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

8 апреля компания Maxar Technologies сделала спутниковые снимки, на которых видна 13-километровая колонна с российской военной техникой вблизи поселка Великий Бурлук Харьковской области. 10 апреля Синегубов сообщил, что Вооруженные силы Украины уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы, которая направлялась в сторону Изюма Харьковской области. Он не уточнил, одна ли это колонна.

Теги: Россия, Украина, война, военные, оккупация, Харьковская область, Александровка, расследование, обстрелы, война России против Украины, женщины, ранение, Офис генпрокурора, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
52-летний Diezel из Green Grey: Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт
52-летний Diezel из Green Grey: Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт
"Браво, Эктор, с ними на другом языке нельзя". Хименес-Браво дал матерный ответ кремлевским пропагандистам в соцсети
"Браво, Эктор, с ними на другом языке нельзя". Хименес-Браво дал матерный ответ кремлевским пропагандистам в соцсети
"Мы в России испытываем невероятный стыд". Звезда "Сватов" Феклистов спустя 50 дней войны записал обращение к украинским коллегам
"Мы в России испытываем невероятный стыд". Звезда "Сватов" Феклистов спустя 50 дней войны записал обращение к украинским коллегам
Цимбалюк: Я растрогался, увидев людей на Крещатике. Но война еще не закончилась. Маразм оккупанта крепнет
Цимбалюк: Я растрогался, увидев людей на Крещатике. Но война еще не закончилась. Маразм оккупанта крепнет
"Я понял, что его бросили. Сейчас мы живем вместе". Узелков заявил, что взял к себе домой преданного хозяевами пса
"Я понял, что его бросили. Сейчас мы живем вместе". Узелков заявил, что взял к себе домой преданного хозяевами пса
  Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают
  Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука
  "Топалов – хамло и наркоман". Эсхакзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко
  "Топалов – хамло и наркоман". Эсхакзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко
"Мы больше не семья". Жена Сасанчина объявила о расставании спустя четыре месяца после свадьбы
"Мы больше не семья". Жена Сасанчина объявила о расставании спустя четыре месяца после свадьбы
"Россия в одном лице", "Такая жизнь ждет всех российских артистов". Волочкова посоветовала "курить и пить" и рассказала, как ее хоронить
"Россия в одном лице", "Такая жизнь ждет всех российских артистов". Волочкова посоветовала "курить и пить" и рассказала, как ее хоронить
Певица Карпа о президенте Зеленском: Возможно, другой на его месте уже давно сдал бы Украину. Верю, что он вернет Донбасс и Крым
Певица Карпа о президенте Зеленском: Возможно, другой на его месте уже давно сдал бы Украину. Верю, что он вернет Донбасс и Крым
Вакарчук встретился с харьковскими спасателями на фоне разрушенного Дворца труда в центре города. Видео
Вакарчук встретился с харьковскими спасателями на фоне разрушенного Дворца труда в центре города. Видео
Журналистка Даниленко о жене Медведчука: Эта тупая баба молчала, когда Путин превращал в руины Мариуполь. Будьте прокляты, что привели войну
Журналистка Даниленко о жене Медведчука: Эта тупая баба молчала, когда Путин превращал в руины Мариуполь. Будьте прокляты, что привели войну
  Санина призвала слушать украинскую музыку на официальных платформах. Музыканты переведут прибыль от новой песни на благотворительность
  Санина призвала слушать украинскую музыку на официальных платформах. Музыканты переведут прибыль от новой песни на благотворительность
Как правильно ухаживать за волосами
Как правильно ухаживать за волосами Актуально
Зеленская рассказала, почему не уехала с детьми за границу после нападения РФ на Украину
Зеленская рассказала, почему не уехала с детьми за границу после нападения РФ на Украину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки (153539)
2
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?" В сети обсуждают изменения во внешности Марченко (149770)
3
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука (135460)
4
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (66479)
5
"В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео (34489)
6
Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают (29822)
7
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ (28921)
8
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым (25845)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS