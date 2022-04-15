Оккупанты обстреляли Александровку Харьковской области, двое детей и женщина получили ранения – Офис генпрокурора

"14 апреля около 12.00 военные ВС РФ обстреляли село Александровка Богодуховского района. В результате обстрела российских оккупантов ранены женщина и двое детей в возрасте девяти и 11 лет", – говорится в сообщении.
Отмечается также, что в результате обстрелов были повреждены жилые дома и система газового отопления.
Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 апреля Минобороны Украины заявило, что оккупанты попытаются оцепить Харьков, чтобы его захватить.
Оккупанты концентрируют силы на восточном направлении от Харькова, сообщали в Харьковской областной военной администрации 7 апреля. "Мы знаем обо всех маневрах и скоплении сил на изюмском, купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные силы всегда готовы к обороне и держат позиции", – заявлял Синегубов.
О том, что российские войска намерены продвигаться в направлении Харькова после восстановления сил и перегруппировки, сообщил в интервью CNN 8 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
8 апреля компания Maxar Technologies сделала спутниковые снимки, на которых видна 13-километровая колонна с российской военной техникой вблизи поселка Великий Бурлук Харьковской области. 10 апреля Синегубов сообщил, что Вооруженные силы Украины уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы, которая направлялась в сторону Изюма Харьковской области. Он не уточнил, одна ли это колонна.