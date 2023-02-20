Оккупанты обстреляли две общины Николаевской области, есть раненые – ОВА

"Вчера, 19 февраля, в 18.20 в результате артиллерийских обстрелов населенного пункта Куцурубской общины поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Жители дома получили легкие ранения", – написал глава ОВА.
Помимо этого, вчера в 18.27 и 18.43 под артиллерийские удары противника попала акватория и портовая инфраструктура Очаковской общины. Там обошлось без пострадавших.
"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.