Оккупанты обстреляли две общины Николаевской области, есть раненые – ОВА

Под артиллерийские удары противника попала акватория и портовая инфраструктура Очаковской общины Фото: depositphotos.com

"Вчера, 19 февраля, в 18.20 в результате артиллерийских обстрелов населенного пункта Куцурубской общины поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Жители дома получили легкие ранения", – написал глава ОВА.

Помимо этого, вчера в 18.27 и 18.43 под артиллерийские удары противника попала акватория и портовая инфраструктура Очаковской общины. Там обошлось без пострадавших.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.