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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли две общины Николаевской области, есть раненые – ОВА

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Под артиллерийские удары противника попала акватория и портовая инфраструктура Очаковской общины
Под артиллерийские удары противника попала акватория и портовая инфраструктура Очаковской общины
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии две общины Николаевской области. Об этом в Telegram 20 февраля сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 19 февраля, в 18.20 в результате артиллерийских обстрелов населенного пункта Куцурубской общины поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Жители дома получили легкие ранения", – написал глава ОВА.

Помимо этого, вчера в 18.27 и 18.43 под артиллерийские удары противника попала акватория и портовая инфраструктура Очаковской общины. Там обошлось без пострадавших.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты
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