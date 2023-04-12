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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли из артиллерии Херсонскую область – ОВА

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Оккупанты систематически обстреливают Херсонскую область
Оккупанты систематически обстреливают Херсонскую область
Фото: Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Утром 12 апреля российские войска обстреляли Херсонскую область. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации в Telegram.

"Утром вражеская артиллерия прицельно ударила по жилым домам в селе Высунцы Музыковской общины. Из-за обстрела в домах выбиты окна, повреждены кровли, теплицы и солнечные батареи", – говорится в сообщении.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины
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