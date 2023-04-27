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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли село в Харьковской области, есть погибший и раненый – ОВА

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Синегубов рассказал о новом обстреле Харьковской области
Синегубов рассказал о новом обстреле Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты 27 апреля обстреляли село Токаревка Харьковского района. Пострадали работники "Харьковоблэнерго", работавшие над восстановлением линий электропередачи, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По данным Синегубова, в результате обстрела один человек погиб, еще четверо получили ранения.

В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, отметил он.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

В сентябре 2022 года была деоккупирована почти вся Харьковская область. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области. Харьков сейчас подвергается атакам реже, но угроза ракетных ударов, в том числе наносимых с помощью С-300 из Белгорода, остается. 

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Харьковская область, раненые, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов
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