Оккупанты обстреляли село в Харьковской области, есть погибший и раненый – ОВА

По данным Синегубова, в результате обстрела один человек погиб, еще четверо получили ранения.

В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, отметил он.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

В сентябре 2022 года была деоккупирована почти вся Харьковская область. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области. Харьков сейчас подвергается атакам реже, но угроза ракетных ударов, в том числе наносимых с помощью С-300 из Белгорода, остается.