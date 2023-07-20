Оккупанты обстреляли жилой дом в центре Очакова, есть раненые – полиция

"Очередной террор города Очаков. В этот раз – жилая пятиэтажка в центре города. Есть раненые, но угрозы их жизни нет", – написал он.
Шайхет отметил, что на месте работают правоохранители и спасатели.
Видео с места происшествия опубликовала в Facebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В посте, в частности, сказано, что обстрел оккупанты вели из реактивных систем залпового огня "Град".
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась, однако оккупанты регулярно обстреливают Николаевскую область.