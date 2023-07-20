Оккупанты обстреляли жилой дом в центре Очакова, есть раненые – полиция

"Очередной террор города Очаков. В этот раз – жилая пятиэтажка в центре города. Есть раненые, но угрозы их жизни нет", – написал он.

Шайхет отметил, что на месте работают правоохранители и спасатели.

Видео с места происшествия опубликовала в Facebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В посте, в частности, сказано, что обстрел оккупанты вели из реактивных систем залпового огня "Град".