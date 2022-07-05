Оккупанты прибегают к самоискалечениям и симуляциям плохого здоровья, чтобы живыми вернуться в РФ – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты деморализованы и ищут любую возможность получить легкие ранения. Прибегают к самоискалечениям и различным симуляциям плохого здоровья. Только чтобы живыми вернуться в Российскую Федерацию", – отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 4 июля потери оккупантов достигли около 36,2 тыс военных, 1589 танков, 217 самолетов, 187 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".