Оккупанты сосредоточили в Черном море три ракетоносителя, общий залп – до 24 "Калибров" – ВМС ВСУ

"В Черном море на боевом дежурстве находится семь вражеских кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 24 ракет", – говорится в сообщении.

В Азовском море оккупанты сосредоточили один корабль, в Средиземном – четыре корабля, среди которых один носитель "Калибров", общий залп – до 16 ракет.

Ночью оккупанты выпустили четыре ракеты "Калибр" по Николаеву. По последним данным, один человек погиб, 23 пострадали.