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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сосредоточили в Черном море три ракетоносителя, общий залп – до 24 "Калибров" – ВМС ВСУ

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В Черном море на боевом дежурстве находится семь российских кораблей
В Черном море на боевом дежурстве находится семь российских кораблей
Фото: EPA

Российские оккупанты 27 апреля сосредоточили в Черном море три ракетоносителя. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"В Черном море на боевом дежурстве находится семь вражеских кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 24 ракет", – говорится в сообщении.

В Азовском море оккупанты сосредоточили один корабль, в Средиземном – четыре корабля, среди которых один носитель "Калибров", общий залп – до 16 ракет.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid035RM2pu8aWz9TyuHVajbumoRnuTKTRTa8nh3ZjAQ3HKMtehghRgzhyRDjXPfcpe5Pl

Ночью оккупанты выпустили четыре ракеты "Калибр" по Николаеву. По последним данным, один человек погиб, 23 пострадали.

Контекст:

Страна-агрессор Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Черное море, Азовское море, Средиземное море, война России против Украины, корабли
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