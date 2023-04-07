Оккупанты за сутки 111 раз обстреляли Запорожскую область – ОВА

Под огонь попали гуляйпольское, ореховское и васильевское направления.
Малашко отметил, что всего было зафиксировано 111 обстрелов.
"За минувшие сутки рашисты совершили 92 артобстрела, нанесли шесть ударов из реактивных систем залпового огня, 11 атак беспилотниками и два авиаудара. Зафиксировано 31 новое сообщение о разрушении: российскими снарядами частично повреждены квартиры, разбиты дома, хозяйственные постройки, имущество, автомобили и сельхозтехника", – говорится в сообщении.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.