Оккупанты за сутки 111 раз обстреляли Запорожскую область – ОВА

Под огонь попали гуляйпольское, ореховское и васильевское направления.

Малашко отметил, что всего было зафиксировано 111 обстрелов.

"За минувшие сутки рашисты совершили 92 артобстрела, нанесли шесть ударов из реактивных систем залпового огня, 11 атак беспилотниками и два авиаудара. Зафиксировано 31 новое сообщение о разрушении: российскими снарядами частично повреждены квартиры, разбиты дома, хозяйственные постройки, имущество, автомобили и сельхозтехника", – говорится в сообщении.