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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки 111 раз обстреляли Запорожскую область – ОВА

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Малашко рассказал об обстрелах Запорожской области
Малашко рассказал об обстрелах Запорожской области
Фото: Юрій Малашко /Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

Российские войска увеличили интенсивность обстрелов Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram 7 апреля глава областной военной администрации Юрий Малашко.

Под огонь попали гуляйпольское, ореховское и васильевское направления.

Малашко отметил, что всего было зафиксировано 111 обстрелов.

"За минувшие сутки рашисты совершили 92 артобстрела, нанесли шесть ударов из реактивных систем залпового огня, 11 атак беспилотниками и два авиаудара. Зафиксировано 31 новое сообщение о разрушении: российскими снарядами частично повреждены квартиры, разбиты дома, хозяйственные постройки, имущество, автомобили и сельхозтехника", – говорится в сообщении.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, Юрий Малашко
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