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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки атаковали 120 городов и сел Украины, есть погибшие мирные жители – Military Media Center

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Оккупанты атаковали жилые дома и объекты инфраструктуры
Оккупанты атаковали жилые дома и объекты инфраструктуры
Фото: Юрій Малашко /Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

За предыдущие сутки российские войска обстреляли территорию девяти областей Украины. Об этом сообщает Military Media Center со ссылкой на информацию ситуационного центра Минобороны Украины на утро 14 июля.

"Из разных видов вооружения – стрелковое оружие, минометы, танки, ствольная и реактивная артиллерия, беспилотники, зенитные ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, тактическая авиация – были атакованы 120 населенных пунктов и 59 объектов инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских, их число уточняется.

О жертвах и раненых среди мирных жителей в результате российских обстрелов за сутки сообщили власти Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской областей.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 30 июня 2023 года, погибло 9177 мирных жителей, 15 993 пострадали. В ООН отмечают, что фактические цифры значительно выше, так как пока нет подтвержденных данных из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.

Теги: Минобороны, обстрелы, война России против Украины
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