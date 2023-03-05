Оккупанты за сутки нанесли четыре ракетных и 23 авиаудара, ВСУ поразили два пункта управления россиян – Генштаб

Об этом 5 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что оккупанты и дальше нарушают нормы международного гуманитарного права.
"В течение текущих суток противник нанес 23 авиационных и четыре ракетных удара. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза ракетных ударов врага остается высоковероятной по всей территории Украины", – сказано в сообщении.
В то же время авиация ВСУ за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления противника", – указали в Генштабе.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
С начала войны РФ нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля 2023 года в Генштабе ВСУ. Ежедневно оккупанты наносят по Украине около 30–40 авиаударов, отметили Воздушные силы 4 марта.
Массированные ракетные атаки России по Украине могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику, отметили в ОК "Юг" ВСУ 2 марта.
По данным Генштаба ВСУ на утро 5 марта, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ликвидировали около 153 120 российских оккупантов (+930 за последние сутки).