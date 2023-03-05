Оккупанты за сутки нанесли четыре ракетных и 23 авиаудара, ВСУ поразили два пункта управления россиян – Генштаб

Российские войска в течение суток 5 марта нанесли четыре ракетных удара по Украине, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Павло Кириленко / Facebook

Об этом 5 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты и дальше нарушают нормы международного гуманитарного права.

"В течение текущих суток противник нанес 23 авиационных и четыре ракетных удара. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза ракетных ударов врага остается высоковероятной по всей территории Украины", – сказано в сообщении.

В то же время авиация ВСУ за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления противника", – указали в Генштабе.