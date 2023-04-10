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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки обстреляли 142 населенных пункта Украины, поразили 83 объекта инфраструктуры – Military Media Center

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Россияне били из разных видов вооружения по гражданской инфраструктуре
Россияне били из разных видов вооружения по гражданской инфраструктуре
Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області / Telegram

За прошедшие сутки российские войска обстреляли из разных видов оружия территорию восьми областей Украины. Об этом сообщил утром 10 апреля Military Media Center со ссылкой на информацию ситуационного центра Минобороны Украины.

"Всего из разных видов вооружения (минометы, танки, ствольная и реактивная артиллерия, беспилотники, зенитно-ракетные комплексы С-300, тактическая авиация) совершены обстрелы 142 населенных пунктов, подтверждено поражение 83 объектов инфраструктуры", – говорится в сводке по состоянию на 9.00.

Есть погибшие и раненые, количество жертв еще уточняется.

Генштаб ВСУ утром отмечал, что за сутки оккупанты нанесли по Украине, в частности, четыре ракетных и 26 авиаударов60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.  

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: жертвы, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура
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