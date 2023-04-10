Оккупанты за сутки обстреляли 142 населенных пункта Украины, поразили 83 объекта инфраструктуры – Military Media Center

Россияне били из разных видов вооружения по гражданской инфраструктуре Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області / Telegram

"Всего из разных видов вооружения (минометы, танки, ствольная и реактивная артиллерия, беспилотники, зенитно-ракетные комплексы С-300, тактическая авиация) совершены обстрелы 142 населенных пунктов, подтверждено поражение 83 объектов инфраструктуры", – говорится в сводке по состоянию на 9.00.

Есть погибшие и раненые, количество жертв еще уточняется.

Генштаб ВСУ утром отмечал, что за сутки оккупанты нанесли по Украине, в частности, четыре ракетных и 26 авиаударов, 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.