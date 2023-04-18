ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Около 7 тыс. украинских военных считаются пропавшими без вести, из них до 65% – в плену

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Котенко назвал последние данные по количеству пропавших защитников
Котенко назвал последние данные по количеству пропавших защитников
Фото: mediacenter.org.ua

На данный момент в Украине пропавшими без вести считаются около 7 тыс. военных. Об этом уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

По его словам, "цифра такая действительно есть, она чуть больше 7 тыс.".

"Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как пропавших без вести, – они все же пленные. Я думаю, что этот процент по без вести пропавшим – он где-то 60–65% – это уже такая статистика у нас. Это живые люди, находящиеся в плену. Другие – к сожалению, это погибшие", – сказал он.

Уполномоченный отметил, что освобожденные пленные дают много важной информации о местонахождении захваченных оккупантами украинских защитников.

"Плюс-минус мы знаем те места, где они содержатся – как в России, так и на оккупированных территориях, имею в виду Луганскую и Донецкую области", – добавил он.

Контекст:

С начала полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля 2022 года, Украина освободила из российского плена 2105 украинцев, сообщил 10 апреля украинский омбудсмен Дмитрий ЛубинецОн отметил, что есть примерные данные о том, сколько украинцев продолжают находиться в плену, но раскрывать это количество нельзя.

Последний обмен состоялся 16 апреля, было освобождено 130 украинских военных, 48 из них считались пропавшими без вести.

Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали бывшего нардепа от ныне запрещенной партии ОПЗЖ, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: пленные, война России против Украины, Олег Котенко, погибшие, пропавшие без вести, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Почему в апреле краснеют листья голубики. Комментарий садовода
Почему в апреле краснеют листья голубики. Комментарий садовода
Галина ГРИШИНА
Кондратюк рассказал, чем закончится карьера Лорак в России
Кондратюк рассказал, чем закончится карьера Лорак в России
Галина ГРИШИНА
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес
Галина ГРИШИНА
"Мех у "кроликов" на 100% из ваты". Украинские активисты в США отменили концерты Данильца и Моисеенко
"Мех у "кроликов" на 100% из ваты". Украинские активисты в США отменили концерты Данильца и Моисеенко
Галина ГРИШИНА
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь
Галина ГРИШИНА
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление
Галина ГРИШИНА
Всего 130 ккал на 100 г. Рецепт низкокалорийного салата на ужин из трех продуктов
Всего 130 ккал на 100 г. Рецепт низкокалорийного салата на ужин из трех продуктов
Галина ГРИШИНА
Названы 12 победителей премии YUNA 2023. Ими стали украинские исполнители, чьи песни больше всего звучали на радио
Названы 12 победителей премии YUNA 2023. Ими стали украинские исполнители, чьи песни больше всего звучали на радио
Галина ГРИШИНА
"Преждевременно поседела". 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой
"Преждевременно поседела". 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой
Галина ГРИШИНА
Как 49-летний Данилко выглядит без маски и кепки. Фото
Как 49-летний Данилко выглядит без маски и кепки. Фото
Галина ГРИШИНА
Три правила идеальных сырников. Если готовить по этому рецепту, они никогда не растекутся
Три правила идеальных сырников. Если готовить по этому рецепту, они никогда не растекутся
Галина ГРИШИНА
Мишина в мини-платье с вырезом в зоне декольте станцевала перед камерой
Мишина в мини-платье с вырезом в зоне декольте станцевала перед камерой
Готовим салат из свеклы, который можно хранить неделю
Готовим салат из свеклы, который можно хранить неделю
От пастели до неона. Пять вариантов маникюра с матовым финишем
От пастели до неона. Пять вариантов маникюра с матовым финишем
Рианна выпустила женское свадебное белье во всех размерах. Участие в съемках приняли пышнотелые модели. Фото
Рианна выпустила женское свадебное белье во всех размерах. Участие в съемках приняли пышнотелые модели. Фото
Галина ГРИШИНА
Как долго можно хранить вареные яйца
Как долго можно хранить вареные яйца
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (70677)
2
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (64846)
3
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (59046)
4
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков (58823)
5
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (47448)
6
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом (34412)
7
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (33771)
8
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (25726)
 
 
 
 