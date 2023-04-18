Около 7 тыс. украинских военных считаются пропавшими без вести, из них до 65% – в плену

По его словам, "цифра такая действительно есть, она чуть больше 7 тыс.".
"Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как пропавших без вести, – они все же пленные. Я думаю, что этот процент по без вести пропавшим – он где-то 60–65% – это уже такая статистика у нас. Это живые люди, находящиеся в плену. Другие – к сожалению, это погибшие", – сказал он.
Уполномоченный отметил, что освобожденные пленные дают много важной информации о местонахождении захваченных оккупантами украинских защитников.
"Плюс-минус мы знаем те места, где они содержатся – как в России, так и на оккупированных территориях, имею в виду Луганскую и Донецкую области", – добавил он.
С начала полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля 2022 года, Украина освободила из российского плена 2105 украинцев, сообщил 10 апреля украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он отметил, что есть примерные данные о том, сколько украинцев продолжают находиться в плену, но раскрывать это количество нельзя.
Последний обмен состоялся 16 апреля, было освобождено 130 украинских военных, 48 из них считались пропавшими без вести.
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали бывшего нардепа от ныне запрещенной партии ОПЗЖ, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".