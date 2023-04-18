Около 7 тыс. украинских военных считаются пропавшими без вести, из них до 65% – в плену

По его словам, "цифра такая действительно есть, она чуть больше 7 тыс.".

"Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как пропавших без вести, – они все же пленные. Я думаю, что этот процент по без вести пропавшим – он где-то 60–65% – это уже такая статистика у нас. Это живые люди, находящиеся в плену. Другие – к сожалению, это погибшие", – сказал он.

Уполномоченный отметил, что освобожденные пленные дают много важной информации о местонахождении захваченных оккупантами украинских защитников.

"Плюс-минус мы знаем те места, где они содержатся – как в России, так и на оккупированных территориях, имею в виду Луганскую и Донецкую области", – добавил он.