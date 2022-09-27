"Они перехитрили Путина". Британский премьер заявила, что "импульс войны" изменился в пользу Украины

Импульс войны недавно изменился в пользу Украины и это свидетельствует о том, что оружие и разведывательные данные, которые Запад предоставил Киеву в последние месяцы, были эффективными, считает она.

"[Президент России Владимир Путин] он совершил стратегическую ошибку, вторгшись в Украину. Я думаю, что украинцы его перехитрили. Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению. И я думаю, что он не ожидал сильной реакции со стороны свободного мира", – сказала она.

"Если Путину позволят добиться успеха, это будет не только ужасным сигналом для Европы и, конечно же, огромными угрозами для самого населения Украины, но и для других авторитарных режимов по всему миру, что это в какой-то мере приемлемо – вторгнуться в суверенную нацию", – отметиа Трасс.

По ее словам, США и страны "Большой семерки" являются главными единомышленниками Великобритании в отношении Украины.

"Я знаю, что президент [Джо] Байден абсолютно солидарен от имени США. Мы тесно сотрудничали с нашими американскими союзниками, с G7, и мы будем продолжать это делать, пока Украина не победит", – добавила премьер-министр.