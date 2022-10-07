Палатный: "Украинская команда" передала военным уже полтысячи "бандерпечей"

Артур Палатный: Еще более 300 печей на днях были отправлены нашим защитникам из других регионов Фото: Артур Палатний / Facebook

"Сегодня "Украинская команда" передала большую партию – 200 "бандерпечей" – военным частям Днепропетровской, Черниговской и Сумской областей. Еще более 300 печей на днях были отправлены нашим защитникам из других регионов", – сообщил Палатный.

По его словам, вскоре на передовую отправятся и остальные "бандерпечи".

"Прямо сейчас продолжают работать еще несколько отечественных предприятий, и в ближайшее время "Украинская команда" отправит на фронт весь запланированный объем – более 1000 печей, которые с наступлением холодов будут согревать более 10 тыс. наших защитников", – сообщил Палатный.

По его словам, больше всего средств в рамках проекта "Тепло на фронт" собрали региональные команды Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей.