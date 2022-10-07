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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Палатный: "Украинская команда" передала военным уже полтысячи "бандерпечей"

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Артур Палатный: Еще более 300 печей на днях были отправлены нашим защитникам из других регионов
Артур Палатный: Еще более 300 печей на днях были отправлены нашим защитникам из других регионов
Фото: Артур Палатний / Facebook

"Украинская команда" передала военным 200 "бандерпечей", на которые собирали деньги украинцы, в ближайшее время на фронт отправят более тысячи печей. Об этом сообщил в своем Facebook руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Сегодня "Украинская команда" передала большую партию – 200 "бандерпечей" – военным частям Днепропетровской, Черниговской и Сумской областей. Еще более 300 печей на днях были отправлены нашим защитникам из других регионов", – сообщил Палатный.

По его словам, вскоре на передовую отправятся и остальные "бандерпечи".

"Прямо сейчас продолжают работать еще несколько отечественных предприятий, и в ближайшее время "Украинская команда" отправит на фронт весь запланированный объем – более 1000 печей, которые с наступлением холодов будут согревать более 10 тыс. наших защитников", – сообщил Палатный.

По его словам, больше всего средств в рамках проекта "Тепло на фронт" собрали региональные команды Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей.

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/videos/615958840237838/

Теги: Артур Палатный, военные, война России против Украины
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