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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Парламент разрешил легально находиться в Украине иностранцам, проходящим службу в Нацгвардии

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Законопроект дает право всем иностранным добровольцам легально находиться на территории Украины
Законопроект дает право всем иностранным добровольцам легально находиться на территории Украины
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада 12 января приняла во втором чтении законопроект №8098, которым расширила права иностранных добровольцев. Согласно данным на сайте Рады, его поддержал 321 депутат.

В пояснительной записке к закону говорится, что с начала российско-украинской войны многие иностранцы изъявили желание служить в ВСУ.

Поэтому в течение 2016–2021 годов были внесены ряд изменений, которые позволили иностранным добровольцам подписывать контракты в ВСУ и Нацгвардии. Однако при внесении этих изменений были указаны только подразделения, подчинявшиеся ВСУ, но не Нацгвардии.

Одним из таких подразделений, не попавших под действие законов, является полк "Азов", в котором служат многие иностранцы. Как итог иностранцы из "Азова" или других формирований Нацгвардии не могли находиться легально на территории Украины и в будущем не могли получить украинское гражданство.

Чтобы это исправить, законопроект №8098 предложил внести дополнительные пункты в законы "Об иммиграции" и "О Национальной гвардии Украины".

Согласно изменениям, иностранным добровольцам любых законных военных формирований Украины разрешается легально находиться на территории Украины и получить украинское гражданство по упрощенной процедуре.

Также упрощается процедура поступления на службу. Иностранцы, которые хотят воевать за Украину, могут напрямую обращаться в воинские части.

Кроме этого, в законе "Об иммиграции" предлагается расширить список лиц, которые могут получить право на иммиграцию в рамках квоты. Законопроект добавляет в квоту иностранцев / лиц без гражданства, которые:

  • прослужили три и больше года в любых законных украинских воинских формированиях;
  • не прослужили три и больше года из-за ранения, которое не позволило продолжить службу.
Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля объявил о создании Интернационального легиона. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к Интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

13 июня представитель легиона Дамьен Магру сообщил, что к Интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов. Грузинский командир Мамука Мамуашвили 14 июня уточнил, что на стороне Украины сражаются 20 тыс. иностранцев.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, депутаты, военные, гражданство, добровольцы, полк Азов, вторжение, иммиграция, парламент, закон, ВСУ, законопроект, иностранцы, война России против Украины
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