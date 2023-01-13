Парламент разрешил легально находиться в Украине иностранцам, проходящим службу в Нацгвардии

В пояснительной записке к закону говорится, что с начала российско-украинской войны многие иностранцы изъявили желание служить в ВСУ.

Поэтому в течение 2016–2021 годов были внесены ряд изменений, которые позволили иностранным добровольцам подписывать контракты в ВСУ и Нацгвардии. Однако при внесении этих изменений были указаны только подразделения, подчинявшиеся ВСУ, но не Нацгвардии.

Одним из таких подразделений, не попавших под действие законов, является полк "Азов", в котором служат многие иностранцы. Как итог иностранцы из "Азова" или других формирований Нацгвардии не могли находиться легально на территории Украины и в будущем не могли получить украинское гражданство.

Чтобы это исправить, законопроект №8098 предложил внести дополнительные пункты в законы "Об иммиграции" и "О Национальной гвардии Украины".

Согласно изменениям, иностранным добровольцам любых законных военных формирований Украины разрешается легально находиться на территории Украины и получить украинское гражданство по упрощенной процедуре.

Также упрощается процедура поступления на службу. Иностранцы, которые хотят воевать за Украину, могут напрямую обращаться в воинские части.

Кроме этого, в законе "Об иммиграции" предлагается расширить список лиц, которые могут получить право на иммиграцию в рамках квоты. Законопроект добавляет в квоту иностранцев / лиц без гражданства, которые: