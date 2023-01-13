Парламент разрешил легально находиться в Украине иностранцам, проходящим службу в Нацгвардии

В пояснительной записке к закону говорится, что с начала российско-украинской войны многие иностранцы изъявили желание служить в ВСУ.
Поэтому в течение 2016–2021 годов были внесены ряд изменений, которые позволили иностранным добровольцам подписывать контракты в ВСУ и Нацгвардии. Однако при внесении этих изменений были указаны только подразделения, подчинявшиеся ВСУ, но не Нацгвардии.
Одним из таких подразделений, не попавших под действие законов, является полк "Азов", в котором служат многие иностранцы. Как итог иностранцы из "Азова" или других формирований Нацгвардии не могли находиться легально на территории Украины и в будущем не могли получить украинское гражданство.
Чтобы это исправить, законопроект №8098 предложил внести дополнительные пункты в законы "Об иммиграции" и "О Национальной гвардии Украины".
Согласно изменениям, иностранным добровольцам любых законных военных формирований Украины разрешается легально находиться на территории Украины и получить украинское гражданство по упрощенной процедуре.
Также упрощается процедура поступления на службу. Иностранцы, которые хотят воевать за Украину, могут напрямую обращаться в воинские части.
Кроме этого, в законе "Об иммиграции" предлагается расширить список лиц, которые могут получить право на иммиграцию в рамках квоты. Законопроект добавляет в квоту иностранцев / лиц без гражданства, которые:
Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля объявил о создании Интернационального легиона. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к Интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
13 июня представитель легиона Дамьен Магру сообщил, что к Интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов. Грузинский командир Мамука Мамуашвили 14 июня уточнил, что на стороне Украины сражаются 20 тыс. иностранцев.