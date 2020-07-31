Перемирие на Донбассе. Боевики дважды открывали огонь, силы ООС в ответ не стреляли

Огневые провокации российских оккупантов на Донбассе были неприцельными, сообщает штаб операции Объединенных сил.

На участках ответственности большинства украинских подразделений обстрелы со стороны боевиков зафиксированы не были Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

С начала суток 31 июля боевики на Донбассе дважды открывали огонь. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Выстрелы из автоматического станкового гранатомета прогремели у Водяного, а неподалеку от Южного противник использовал стрелковое оружие.

В то же время в штабе ООС подчеркнули, что на участках ответственности большинства украинских подразделений обстрелы со стороны боевиков зафиксированы не были.

"Огневые провокации противника были неприцельными, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

30 июля начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения ООС фиксируются только "одиночные обстрелы".