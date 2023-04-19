Переселенцам из Бахмута Фонд Рината Ахметова передал почти 4 тыс. продуктовых наборов

"Для людей, вынужденно покинувших свои дома, гуманитарная помощь является жизненной необходимостью. В наборах – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье, то есть питательные продукты, которые можно долго хранить", – сказано в сообщении.

В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".