По фактам преступлений российских военных в Украине Нацполиция открыла уже более 47 тыс. дел – МВД

36 201 дело расследуется по статье о нарушении законов и обычаев войны, сообщили в МВД Фото: EPA

В ведомстве уточнили, что из этого количества 36 201 дело расследуется по статье о нарушении законов и обычаев войны, 9105 – о посягательстве на территориальную целостность Украины, 2160 – о коллаборационной деятельности, 100 – о государственной измене, 37 уголовных дел – о диверсии.

47 дел открыто по фактам совершения сексуального насилия военными РФ против украинцев.

Кроме того, на деоккупированных территориях обнаружено 48 пыточных, где россияне незаконно удерживали граждан Украины.

По данным МВД, вследствие российской агрессии 443 ребенка погибли, 855 получили ранения. Около 13 тыс. детей были депортированы в Россию.

Инфографика: mvs.gov.ua

4 декабря в МВД сообщили, что от действий российских оккупантов в Украине погибли более 9,4 тыс. мирных жителей.

Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.