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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По фактам преступлений российских военных в Украине Нацполиция открыла уже более 47 тыс. дел – МВД

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36 201 дело расследуется по статье о нарушении законов и обычаев войны, сообщили в МВД
36 201 дело расследуется по статье о нарушении законов и обычаев войны, сообщили в МВД
Фото: EPA

Национальная полиция Украины расследует 47 651 уголовное дело по фактам совершения преступлений российскими военными. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

В ведомстве уточнили, что из этого количества 36 201 дело расследуется по статье о нарушении законов и обычаев войны, 9105 – о посягательстве на территориальную целостность Украины, 2160 – о коллаборационной деятельности, 100 – о государственной измене, 37 уголовных дел – о диверсии.

47 дел открыто по фактам совершения сексуального насилия военными РФ против украинцев.

Кроме того, на деоккупированных территориях обнаружено 48 пыточных, где россияне незаконно удерживали граждан Украины. 

По данным МВД, вследствие российской агрессии 443 ребенка погибли, 855 получили ранения. Около 13 тыс. детей были депортированы в Россию.

Инфографика: mvs.gov.ua
Инфографика: mvs.gov.ua

4 декабря в МВД сообщили, что от действий российских оккупантов в Украине погибли более 9,4 тыс. мирных жителей

Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.

Контекст:

Кроме того, вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: в Международном суде ООНМеждународном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.

В частности, Международный уголовный суд занимается военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцида.

Украинские власти предложили создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины. Он должен дополнить деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Теги: МВД, военные, преступление, российская агрессия, война России против Украины, уголовное дело, Нацполиция
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