Поезд Киев – Лисичанск будет курсировать до Попасной

Маршрут поезда Киев – Лисичанск будет продлен практически до линии разграничения сторон на Донбассе.

Поезд сообщением Киев – Лисичанск будет курсировать до Попасной Луганской области. Об этом заявил руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, сообщает 1 июля пресс-служба Луганской ОГА.

"Конечно, мы заинтересованы, чтобы межобластное железнодорожное сообщение охватывало как можно больше населенных пунктов Луганщины. Прежде всего для удобства местных жителей. Ранее железнодорожный вокзал в Попасной принимал достаточное количество поездов. Однако из-за боевых действий там осталось только пригородное сообщение при развитой инфраструктуре. Вопрос курсирования поезда из Киева в Попасную мы начали обрабатывать еще до начала карантина и сейчас достигли согласия", – подчеркнул Гайдай.

По его словам, уже успешно завершились переговоры с руководством "Укрзалізниці". Кроме того, получено одобрение штаба операции Объединенных сил.

Сейчас прорабатывается новое расписание курсирования поезда, который будет ходить практически до линии разграничения сторон на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.