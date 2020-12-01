Политический беженец из РФ Митрофанов заявил, что российский бизнесмен Ростовцев финансирует сепаратистов на Донбассе

Политический беженец из России Александр Митрофанов сообщил, что владеет доказательствами вывоза украинского угля в Россию, и его дальнейшей продажи в Украину по схеме которой руководит крупный российский бизнесмен Руслан Ростовцев.

Александр Митрофанов: Полученные в результате деньги легализовались и на них закупалась продукция двойного назначения (в частности – телескопические прицелы “Марс” для снайперских винтовок) Скриншот: interfax.com.ua

Российский бизнесмен Руслан Ростовцев финансирует сепаратистов на Донбассе и занимается кражей угля на территориях, контролируемых "ЛДНР", заявил на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" политический беженец из России Александр Митрофанов. Он представляет общественную организацию StopArrest, которая занимается поддержкой предпринимателей, подвергнутых незаконному преследованию правоохранительных органов и властей России.

Он сообщил, что владеет доказательствами вывоза украинского угля в Россию и его дальнейшей продажи в Украину. По данным Митрофанова, схемой руководит именно Ростовцев, о котором несколько лет назад американский Forbes выпустил расследование.

"Продажа ворованного угля в Украину осуществлялась компанией “Газ-Альянс” беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко (по многочисленным данным, связанного с [беглым экс-президентом Украины Виктором] Януковичем). Полученные в результате деньги легализовались и на них закупалась продукция двойного назначения (в частности – телескопические прицелы “Марс” для снайперских винтовок) для боевиков из т.н. "ДНР" и "ЛНР", – сказал спикер.

Митрофанов утверждают, что Ростовцев напрямую контактировал с боевиком Арсеном Павловым (Моторолой) и финансировал открытие "представительств ДНР и ЛНР" в Турине, Милане и Праге.

Беженец из России подчеркнул, что передал всю информацию украинским следственным органам.