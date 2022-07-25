Полковник ВСУ Черный: В России боятся, что мы будем стрелять по Белгороду, Курску... Но если вы уже воюете, то почему наши города должны страдать, а вы там будете сидеть себе спокойно?

"Это не люди. Я не знаю, как их назвать. Это просто изверги. Еще исходя из того, что некоторые остались, например, в оккупированном Крыму в 2014 году... Кажется, в Умани или Черкассах – где-то там – в самом начале войны, когда был обстрел, то обстреливал командир самолета: стрелял по тому городу, где живут его родители. То есть он остался в Крыму и стрелял по городу, где сейчас проживают его родители. Ну это не люди просто. Люди такого не будут делать. Либо им какое-нибудь чипование "Спутником V" провели, либо я не знаю. Нормальный человек этого не будет делать", – считает он.
Полковник отметил, что оккупантам не удастся запугать ВСУ, стреляя по мирным жителям.
"Я так думаю, что они пытаются тем самым напугать Вооруженные силы. Если они себе так думают: "Если мы будем стрелять по мирным, если будут погибать мирные, то те сдадутся, сложат оружие и не будут с нами воевать. И тогда мы всех победим". Но они забывают, что злость с каждым убитым гражданским, с каждым убитым ребенком – злость растет все больше и больше", – объяснил Черный.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Он подчеркнул, что оккупанты "еще больше побуждают к уничтожению рашистского оккупанта, как бы там ни было".
"Они боятся, что мы будем стрелять по Белгороду, Курску... Но, простите, если вы уже воюете, то почему наши города должны страдать, а вы там будете сидеть спокойно? Они, напротив, побуждают к этому. Не знаю, может, они этого хотят. Я не знаю", – сказал Черный.
Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично. Читайте полный текст интервью
Российские власти неоднократно заявляли о якобы обстрелах территории Белгородской и Курской областей со стороны Украины. Подтверждений этому не было.
В частности, ночью 3 июля в Белгороде "была слышна серия громких звуков", заявлял губернатор области Вячеслав Гладков. По информации "РИА Новости", погибли пять человек. При этом на многоэтажке в Белгороде нашли фрагменты российской ракеты.
О серии взрывов ночью сообщали тогда и жители российского Курска. Губернатор области Роман Старовойт заявлял о сбитых "украинских беспилотниках".
14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские военные не планируют стрелять по российской территории. "Мы – не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы, мы – нормальные, здоровые люди", – подчеркивал президент Украины.