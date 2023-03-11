Половина украинцев считает, что война против РФ завершится через полгода-год – социолог Головаха

"Украинцы – в целом оптимисты. 50% считают, что война завершится через полгода-год. Хотя, скажем, в прошлом году они ожидали сначала, что это произойдет через несколько недель, потом – через несколько месяцев, а теперь уже полгода-год. И это здорово", – подчеркнул социолог.
Он отметил, что, несмотря на войну, украинцы сохраняют психологическую стойкость и "жизненную выдержку".
"У нас есть такой вопрос: "Что вы думаете о будущем Украины?" Три четверти верят, что Украина будет жить лучше, чем сейчас. А еще в позапрошлом году были достаточно пессимистические настроения – 40,5% считали, что никакого улучшения не будет", – резюмировал Головаха.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
Президент Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года заявил, что у Украины есть все для того, чтобы одержать победу в войне против России уже в этом году.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины и деоккупацией всех территорий.