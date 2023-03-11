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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Половина украинцев считает, что война против РФ завершится через полгода-год – социолог Головаха

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Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Половина украинцев считает, что война против РФ завершится в течение ближайшего года. Об этом в опубликованном 9 марта интервью "Украинской правде" заявил доктор философских наук, директор Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха.

"Украинцы – в целом оптимисты. 50% считают, что война завершится через полгода-год. Хотя, скажем, в прошлом году они ожидали сначала, что это произойдет через несколько недель, потом – через несколько месяцев, а теперь уже полгода-год. И это здорово", – подчеркнул социолог.

Он отметил, что, несмотря на войну, украинцы сохраняют психологическую стойкость и "жизненную выдержку".

"У нас есть такой вопрос: "Что вы думаете о будущем Украины?" Три четверти верят, что Украина будет жить лучше, чем сейчас. А еще в позапрошлом году были достаточно пессимистические настроения – 40,5% считали, что никакого улучшения не будет", – резюмировал Головаха.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года заявил, что у Украины есть все для того, чтобы одержать победу в войне против России уже в этом году.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины и деоккупацией всех территорий.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, украинцы, война России против Украины, Евгений Головаха, деоккупация
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