Половина украинцев считает, что война против РФ завершится через полгода-год – социолог Головаха

"Украинцы – в целом оптимисты. 50% считают, что война завершится через полгода-год. Хотя, скажем, в прошлом году они ожидали сначала, что это произойдет через несколько недель, потом – через несколько месяцев, а теперь уже полгода-год. И это здорово", – подчеркнул социолог.

Он отметил, что, несмотря на войну, украинцы сохраняют психологическую стойкость и "жизненную выдержку".

"У нас есть такой вопрос: "Что вы думаете о будущем Украины?" Три четверти верят, что Украина будет жить лучше, чем сейчас. А еще в позапрошлом году были достаточно пессимистические настроения – 40,5% считали, что никакого улучшения не будет", – резюмировал Головаха.