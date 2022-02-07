"Нужно действовать быстро". Польша передаст Украине легкие пехотные минометы и гранатометы

Моравецкий: Мы видим ужесточение агрессии и давления со стороны России Фото: ЕРА

"Мы видим ужесточение агрессии и давления со стороны России. С украинской стороны мы видим решимость защищаться, но и военной техники не хватает, поэтому нужно действовать быстро", – сказал он.

И добавил, что уже на следующей неделе военная техника поедет в Украину, чтобы украинцы "не были беззащитны перед российской агрессией".