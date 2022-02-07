ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нужно действовать быстро". Польша передаст Украине легкие пехотные минометы и гранатометы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Моравецкий: Мы видим ужесточение агрессии и давления со стороны России
Моравецкий: Мы видим ужесточение агрессии и давления со стороны России
Фото: ЕРА

На фоне возможного вторжения России в Украину Польша объявила о намерении передать украинской армии легкие 60-миллиметровые минометы LMP и гранатометы RPG-40. Об этом 4 февраля сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, пишет издание Polska Zbrojna.

"Мы видим ужесточение агрессии и давления со стороны России. С украинской стороны мы видим решимость защищаться, но и военной техники не хватает, поэтому нужно действовать быстро", – сказал он.

И добавил, что уже на следующей неделе военная техника поедет в Украину, чтобы украинцы "не были беззащитны перед российской агрессией".

Контекст:

27 января Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял обращение к странам НАТО и Евросоюза с призывом о поддержке Украины и твердой реакции на российскую агрессию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Rzeczpospolita, опубликованном 1 февраля, говорил, что Украина на фоне риска вторжения РФ довольна практической поддержкой, которую получает от Польши во всех областях – от военной до политической и экономической.

31 января глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что Польша приняла решение передать Украине боеприпасы в качестве оборонной помощи.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял на пресс-конференции в Киеве 1 февраля, что Польша "готова передать Украине несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и амуниции, комплекты противовоздушных ракет Grom, а также легкие минометы, разведывательные дроны и другое оружие оборонительного характера".

4 февраля Сенат Польши (верхняя палата парламента) единогласно принял постановление о поддержке Украины.

Теги: Россия, Украина, Польша, оружие, военная техника, агрессия, помощь, вторжение, гранатомет, премьер-министр, Матеуш Моравецкий, миномет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в полотенце и халате
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в полотенце и халате
  Участники нацотбора Kalush Orchestra презентовали конкурсную песню. Аудио
  Участники нацотбора Kalush Orchestra презентовали конкурсную песню. Аудио
"Аппетитненько выглядишь", "Глаз не оторвать". 41-летняя Семенович позировала в глубоком декольте
"Аппетитненько выглядишь", "Глаз не оторвать". 41-летняя Семенович позировала в глубоком декольте
Netflix купила права на показ фильма Сенцова "Носорог"
Netflix купила права на показ фильма Сенцова "Носорог"
  "Для всех будет за честь с тобой работать". 17-летняя дочь Меладзе на шоу "Голос країни" развернула к себе кресла всех тренеров. Видео
  "Для всех будет за честь с тобой работать". 17-летняя дочь Меладзе на шоу "Голос країни" развернула к себе кресла всех тренеров. Видео
Жена Кличко в позе лотоса рассказала о молитве и медитации
Жена Кличко в позе лотоса рассказала о молитве и медитации
"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра
"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра
  "Те, кто не стал звездой, обязательно не любят меня". Могилевская прокомментировала обвинения в буллинге со стороны трансгендерной певицы из "Фабрики звезд"
  "Те, кто не стал звездой, обязательно не любят меня". Могилевская прокомментировала обвинения в буллинге со стороны трансгендерной певицы из "Фабрики звезд"
"Кайф", "Многогранна. Огонь". Тина Кароль вышла на сцену в прозрачном лифе
"Кайф", "Многогранна. Огонь". Тина Кароль вышла на сцену в прозрачном лифе
24-летняя Кайли Дженнер во второй раз стала матерью
24-летняя Кайли Дженнер во второй раз стала матерью
"Жизнь кипела и бурлила, ничто не предвещало беды". 44-летняя Чехова рассказала о проблемах со здоровьем
"Жизнь кипела и бурлила, ничто не предвещало беды". 44-летняя Чехова рассказала о проблемах со здоровьем
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко
Солистка украинской группы Kazka Зарицкая снялась в корсете и показала фигуру после похудения на 30 кг
Солистка украинской группы Kazka Зарицкая снялась в корсете и показала фигуру после похудения на 30 кг
"Сегодня мать в ударе". Тодоренко показала, из-за какого блюда муж отказывается с ней спать
"Сегодня мать в ударе". Тодоренко показала, из-за какого блюда муж отказывается с ней спать
"Самая горячая женщина на свете, я клянусь". Кардашян в микробикини позировала для рекламы своего бренда
"Самая горячая женщина на свете, я клянусь". Кардашян в микробикини позировала для рекламы своего бренда
"К сожалению, без операции не пройдет". 56-летняя Писанка рассказала о своем состоянии после потери сознания на сцене
"К сожалению, без операции не пройдет". 56-летняя Писанка рассказала о своем состоянии после потери сознания на сцене
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Малыш, прошу – оденься". 24-летняя Кунаки снялась в дизайнерском корсете и мини-юбке (102401)
2
"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото (88724)
3
"Жалкое зрелище", "Ну как можно так позориться". В сети комментируют появление 46-летней Волочковой на сцене (34543)
4
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах (33715)
5
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди (33580)
6
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей (33523)
7
"Очень горячо". Дорофеева развела ноги перед объективом (28712)
8
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших (27992)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS