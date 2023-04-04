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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Помпео: Мы будем сдерживать Путина и ему подобных, кто начал чувствовать, будто они могут ни во что не ставить Америку

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По словам Помпео, украинцам не стоит беспокоиться по поводу того, кто победит на президентских выборах в США в 2024 году
По словам Помпео, украинцам не стоит беспокоиться по поводу того, кто победит на президентских выборах в США в 2024 году
Фото: ЕРА

Несмотря на то, что в США есть разные мнения по поводу поддержки Украины, Соединенные Штаты будут и дальше помогать украинцам противостоять агрессии России. Об этом в опубликованном 4 апреля интервью "Европейской правде" заявил бывший государственный секретарь США Майк Помпео.

"Это Америка, там много разных мнений по любому вопросу. Среди них – относительно внешней политики. Но я уверен, весь мир может подтвердить, что Соединенные Штаты возглавляют – и, я уверен, будут и дальше играть главенствующую роль в усилиях сопротивления [президенту страны-агрессора РФ] Владимиру Путину. Мы понимаем, что это важно. И хотя мнения звучат разные, подавляющее большинство американцев понимают, что абсолютно в интересах США, чтобы не было вторжения в Европу таких тиранов, как Путин", – подчеркнул Помпео.

По его словам, украинцам не стоит беспокоиться по поводу того, кто победит на президентских выборах в США в 2024 году.

"Я считаю, что американские избиратели выступают за такой подход, и избиратели-республиканцы также считают, что США должны быть достаточно сильными, чтобы убедить "плохих парней" из числа мировых игроков – таких как Владимир Путин – в мощи американской силы, американской мощи. Поэтому мы вместе с нашими европейскими друзьями будем сдерживать не только Путина, но и других подобных ему в разных уголках мира, тех, кто начал чувствовать, будто они могут ни во что не ставить Америку. Мы не позволим этому произойти, и я уверен: это именно то, чего хотят американские избиратели", – сказал Помпео.

Он отметил, что если украинские власти и дальше будут "демонстрировать готовность драться за суверенитет", то поддержка Украины сохранится по всему миру.

Контекст:

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн. Это 34-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, указали в минобороны страны.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $33,2 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе более $32,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, указали в Пентагоне.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, помощь, война России против Украины, Майк Помпео
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