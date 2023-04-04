Помпео: Мы будем сдерживать Путина и ему подобных, кто начал чувствовать, будто они могут ни во что не ставить Америку

По словам Помпео, украинцам не стоит беспокоиться по поводу того, кто победит на президентских выборах в США в 2024 году Фото: ЕРА

"Это Америка, там много разных мнений по любому вопросу. Среди них – относительно внешней политики. Но я уверен, весь мир может подтвердить, что Соединенные Штаты возглавляют – и, я уверен, будут и дальше играть главенствующую роль в усилиях сопротивления [президенту страны-агрессора РФ] Владимиру Путину. Мы понимаем, что это важно. И хотя мнения звучат разные, подавляющее большинство американцев понимают, что абсолютно в интересах США, чтобы не было вторжения в Европу таких тиранов, как Путин", – подчеркнул Помпео.

По его словам, украинцам не стоит беспокоиться по поводу того, кто победит на президентских выборах в США в 2024 году.

"Я считаю, что американские избиратели выступают за такой подход, и избиратели-республиканцы также считают, что США должны быть достаточно сильными, чтобы убедить "плохих парней" из числа мировых игроков – таких как Владимир Путин – в мощи американской силы, американской мощи. Поэтому мы вместе с нашими европейскими друзьями будем сдерживать не только Путина, но и других подобных ему в разных уголках мира, тех, кто начал чувствовать, будто они могут ни во что не ставить Америку. Мы не позволим этому произойти, и я уверен: это именно то, чего хотят американские избиратели", – сказал Помпео.

Он отметил, что если украинские власти и дальше будут "демонстрировать готовность драться за суверенитет", то поддержка Украины сохранится по всему миру.