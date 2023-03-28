"Поразили жирную цель". Спецназ СБУ уничтожил российский ЗРК "Тор"

"Специалисты СБУ поразили очередную жирную цель: у оккупантов минус ЗРК "Тор", – говорится в сообщении.
Как уточнили в СБУ, спецназовцы Центра спецопераций "А" уничтожили российский комплекс с помощью дрона-камикадзе.
По данным спецслужбы, на счету бойцов СБУ это уже четвертый ликвидированный "Тор" в течение марта.
"Задачей этих комплексов является поражение воздушных целей на расстоянии до 12 км и на высоте 10 км. Так что у нас вопрос: "А что случилось?" – отметили в СБУ.
Еще одной мишенью спецназа СБУ стал российский "Град", "который после попадания дрона также превратился в металлолом".
Где именно была уничтожена российская военная техника, не уточняется.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.