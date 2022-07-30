После разговора с Лавровым Блинкен побеседовал с Кулебой

Кулеба рассказал о своей беседе с американским коллегой Фото:EPA

По словам главы МИД Украины, Блинкен проинформировал его о выводах из своего разговора министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом плане и сосредоточились на следующих практических шагах, которые позволят Украине довести российское вторжение до провала", – добавил Кулеба.

I spoke with @SecBlinken who informed me on the takeaways of his call with Russian foreign minister. We agreed to further strengthen Ukraine militarily and economically and focused on the next practical steps which will allow Ukraine to force Russian invasion into failure. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)