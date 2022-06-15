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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Словении вернулся в Киев

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Словенские дипломаты были одними из первых, приехавшими в Киев после начала вторжения, но посол вернулся только сейчас
Словенские дипломаты были одними из первых, приехавшими в Киев после начала вторжения, но посол вернулся только сейчас
Фото: depositphotos.com

Посол Словении в Украине Томаш Менчин вернулся в Киев. Об этом сообщила 14 июня пресс-служба посольства в Twitter.

"Словения поддерживает Украину и ее мужественный народ в борьбе за свободу и демократию", – говорится в сообщении.

Пресс-служба также опубликовала фото посла на фоне въездного знака "Киев". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце марта – начале апреля в Киев начали возвращаться сотрудники посольств, которые были эвакуированы из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину или уже после начала военных действий.

27 марта в Киев прибыл бывший военный Боштян Лесяк, он начал работу временным поверенным в делах Республики Словения в Украине. Словенские дипломаты были одними из первых, кто приехал в Киев – премьер-министр Словении Янез Янша отмечал, что это добровольцы. Но посол Словении продолжал работать в польском городе Жешув. 

2 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 50 иностранных дипломатических представительств вернулись в Украину.

По меньшей мере два посла не покидали столицу Украины все это время – посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Ватикана Висвалдас Кулбокас.

Теги: посольство, Словения, война России против Украины, дипломаты, посол
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