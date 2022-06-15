Посол Словении вернулся в Киев

"Словения поддерживает Украину и ее мужественный народ в борьбе за свободу и демократию", – говорится в сообщении.

Пресс-служба также опубликовала фото посла на фоне въездного знака "Киев".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце марта – начале апреля в Киев начали возвращаться сотрудники посольств, которые были эвакуированы из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину или уже после начала военных действий.

27 марта в Киев прибыл бывший военный Боштян Лесяк, он начал работу временным поверенным в делах Республики Словения в Украине. Словенские дипломаты были одними из первых, кто приехал в Киев – премьер-министр Словении Янез Янша отмечал, что это добровольцы. Но посол Словении продолжал работать в польском городе Жешув.

2 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 50 иностранных дипломатических представительств вернулись в Украину.

По меньшей мере два посла не покидали столицу Украины все это время – посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Ватикана Висвалдас Кулбокас.