Посол Словении вернулся в Киев

"Словения поддерживает Украину и ее мужественный народ в борьбе за свободу и демократию", – говорится в сообщении.
Пресс-служба также опубликовала фото посла на фоне въездного знака "Киев".
Ambassador of Slovenia to Ukraine Toma * Mencin has returned to @Kyiv. Slovenia is supporting #Ukraine and its brave people in their fight for #freedom & democracy #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/Hgz8RdP21Z— Slovenia in Ukraine (@SLOinUKR) June 14, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце марта – начале апреля в Киев начали возвращаться сотрудники посольств, которые были эвакуированы из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину или уже после начала военных действий.
27 марта в Киев прибыл бывший военный Боштян Лесяк, он начал работу временным поверенным в делах Республики Словения в Украине. Словенские дипломаты были одними из первых, кто приехал в Киев – премьер-министр Словении Янез Янша отмечал, что это добровольцы. Но посол Словении продолжал работать в польском городе Жешув.
2 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 50 иностранных дипломатических представительств вернулись в Украину.
По меньшей мере два посла не покидали столицу Украины все это время – посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Ватикана Висвалдас Кулбокас.