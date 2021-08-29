Посольство США призвало Россию прекратить агрессию против Украины

"В День памяти защитников Украины мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем народ Украины и призываем Россию прекратить агрессию против Украины", – подчеркнули дипломаты.

29 августа в Украине отмечают День памяти павших защитников. Он был учрежден указом президента 23 августа 2019 года.

Сегодня утром Зеленский почтил память героев возложением цветов к Стене памяти павших за Украину. Президент присвоил звание Героя Украины посмертно военнослужащим Святославу Горбенко и Виктору Гурняку.