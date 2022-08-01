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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пристайко: На учениях один офицер сказал: "Не знаю, что говорят наши британские политики, но для нас было бы честью воевать в Украине"

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Пристайко: Британцы понимают, что если война будет продолжаться и если они не смогут помочь Украине и Украина сама не выстоит, им придется воевать
Пристайко: Британцы понимают, что если война будет продолжаться и если они не смогут помочь Украине и Украина сама не выстоит, им придется воевать
Фото: ЕРА

Общество и правительство Великобритании меняют свое отношение к возможности участия британских военных в защите Украины от российской агрессии. Такое мнение в интервью Общественному высказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Еще когда было нагнетание вокруг нашей границы, мы уже тогда говорили, что война возможна, к ней нужно готовиться. Нам отвечали: "Вы ведь не рассчитываете, что британские солдаты будут воевать?" Я с самого начала говорил: "Я бы очень хотел, чтобы это произошло. Мы рассчитываем, что это произойдет, давайте будем к этому готовиться". До сих пор этого не произошло: ни военно-морские корабли, ни британские воздушные суда пока не находятся в Украине, но и общество, и правительство значительно ближе к принятию такого решения, если это будет необходимо", – заявил он в контексте разговора о закрытии неба над Украиной. 

Журналистка напомнила о заявлении командующего армией Великобритании генерала Патрика Сандерса, который говорил о необходимости повысить боеспособность британской армии до возможности сражаться вместе с союзниками против России

"Я имел честь встречаться с главнокомандующими не только Британии, а всех стран так называемых "Пяти глаз" – это, кроме Британии, Канада, США, Австралия и Новая Зеландия. Я понимаю, кто задает какой тон. Готовность меняется, и так просто командующий вооруженными силами Британии словами не бросается – отреагировал Пристайко. – Британцы действительно понимают, что если война будет продолжаться и если они не смогут помочь Украине и Украина сама не выстоит, им придется воевать. Именно поэтому они продолжают оказывать нам помощь". 

По этой причине, по мнению Пристайко, Великобритания помогает Украине финансово и вводит против РФ санкции. 

"А еще когда мы ездили на тренировку военных, один офицер сказал: "Я не знаю, что говорят вам наши британские политики, но для нас, военных, было бы честью воевать рядом с вашими ребятами в Украине, чтобы вас защитить", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, военные, война России против Украины, Вадим Пристайко
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