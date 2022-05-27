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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пробки из грузовых автомобилей, которые вывозят в Крым продовольствие, уже километровые – глава Херсонской ОВА

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Оккупанты вывозят на территорию Крымского полуострова продукцию из Херсонской области, отметил Лагута (на фото зерновозы оккупантов в Мелитополе)
Оккупанты вывозят на территорию Крымского полуострова продукцию из Херсонской области, отметил Лагута (на фото – зерновозы оккупантов в Мелитополе)
Скриншот: Ksenia Covers / YouTube

Российские оккупанты продолжают вывозить украденное зерно из Херсонской области, на админгранице с АР Крым скопилось множество грузовых автомобилей.

Об этом 27 мая на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukrinform TV, сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадий Лагута.

Он рассказал, что с территории временно оккупированного Крыма российские оккупанты осуществляют завоз продуктов питания, а на полуостров вывозят продукцию из Херсонской области.

"Пробки из грузовых автомобилей, которые везут туда пшеницу, овощи, – уже километровые. На КПВВ "Чонгар", – отметил Лагута.

В то же время он не подтвердил информацию о попытках оккупантов раздавать российские паспорта населению на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ украла уже около 400 тыс. тонн зерна из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, сообщил 18 мая комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. 10 мая Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал иностранные государства не покупать похищенное украинское зерно. "Не становитесь соучастниками российских преступлений. Воровство еще никому не приносило удачи", – написал он в Twitter 24 мая.

По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.

Теги: Россия, Крым, Украина, автомобили, Херсонская область, Чонгар, продукты, Херсонская ОГА, вторжение, пробки, война России против Украины, пшеница, КПВВ, брифинг, Геннадий Лагута, российские оккупанты, зерно
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