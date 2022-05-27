Пробки из грузовых автомобилей, которые вывозят в Крым продовольствие, уже километровые – глава Херсонской ОВА

Об этом 27 мая на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukrinform TV, сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадий Лагута.
Он рассказал, что с территории временно оккупированного Крыма российские оккупанты осуществляют завоз продуктов питания, а на полуостров вывозят продукцию из Херсонской области.
"Пробки из грузовых автомобилей, которые везут туда пшеницу, овощи, – уже километровые. На КПВВ "Чонгар", – отметил Лагута.
В то же время он не подтвердил информацию о попытках оккупантов раздавать российские паспорта населению на временно оккупированных территориях Херсонской области.
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ украла уже около 400 тыс. тонн зерна из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, сообщил 18 мая комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития.
Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. 10 мая Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал иностранные государства не покупать похищенное украинское зерно. "Не становитесь соучастниками российских преступлений. Воровство еще никому не приносило удачи", – написал он в Twitter 24 мая.
По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.