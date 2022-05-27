Пробки из грузовых автомобилей, которые вывозят в Крым продовольствие, уже километровые – глава Херсонской ОВА

Оккупанты вывозят на территорию Крымского полуострова продукцию из Херсонской области, отметил Лагута (на фото – зерновозы оккупантов в Мелитополе) Скриншот: Ksenia Covers / YouTube

Об этом 27 мая на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukrinform TV, сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадий Лагута.

Он рассказал, что с территории временно оккупированного Крыма российские оккупанты осуществляют завоз продуктов питания, а на полуостров вывозят продукцию из Херсонской области.

"Пробки из грузовых автомобилей, которые везут туда пшеницу, овощи, – уже километровые. На КПВВ "Чонгар", – отметил Лагута.

В то же время он не подтвердил информацию о попытках оккупантов раздавать российские паспорта населению на временно оккупированных территориях Херсонской области.