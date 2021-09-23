Прокуратура заочно объявила о подозрении "мэру" оккупированной Макеевки

Следствие установило, что с января 2015 года фигурант активно сотрудничал с оккупационными властями РФ. До мая 2019-го он был главой оккупационной администрации Горняцкого района Макеевки, а с мая стал псевдомэром города.

"Выполняя возложенные на него обязанности, подозреваемый обеспечивает реализацию в Макеевке функций местной власти, узурпированной оккупантами. В частности, участвует в проведении мобилизационной работы с привлечением населения в состав незаконных вооруженных формирований, формирует так называемый местный бюджет и пропагандирует идеи, направленные на создание положительного имиджа псевдореспублики", – сообщили правоохранители.

"РБК-Украина" отмечает, что речь идет о 43-летнем Сергее Голощапове, уроженце Запорожья. Он учился в Донецке, в 1990-х работал на Макеевском коксохимическом заводе, затем – в руководстве предприятия "Алвема".

Голощапов внесен в базу сайта "Миротворец".